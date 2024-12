Nhiều cán bộ ở Bình Dương tự nguyện xin nghỉ khi hợp nhất, sắp xếp

Đó là thông tin được bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí cuối năm của UBND tỉnh Bình Dương diễn ra chiều nay (25/12).

Theo bà Phương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh bám sát theo chỉ đạo chung của Trung ương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dự kiến sau khi hợp nhất, sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm 5 sở (tương ứng giảm 5 vị trí Giám đốc sở), 9 phòng trực thuộc cấp sở, 18 phòng ban cấp huyện. Như vậy, việc sắp xếp này sẽ giảm được tổng cộng 32 đầu mối.

Bà Phương cũng cho biết, số lượng nhân sự sẽ được sắp xếp hợp lý theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với từng trường hợp cụ thể khi có đề án chính thức.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho biết thêm, từ trước đến nay, lãnh đạo và cán bộ ở địa phương luôn có tinh thần chủ động trong việc, tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi, tạo cơ hội cho đội ngũ kế cận phát triển bản thân, cống hiến cho tỉnh.

"Trong thời gian tiến hành sắp xếp, dự kiến sẽ có nhiều cán bộ tự nguyện xin nghỉ công tác, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình tinh gọn bộ máy.

Bình Dương cam kết khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn sẽ không để ngắt quãng công việc, ảnh hưởng đến tiến độ các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp” - bà Phương khẳng định.

Theo phương án của tỉnh, sẽ có 10 sở được hợp nhất lại với nhau. Cụ thể, hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Sở Nội vụ, chuyển một số chức năng quản lý Nhà nước về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế.

Bên cạnh đó, hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, tên gọi sau hợp nhất là Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy; Kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Kết thúc hoạt động của một số Đảng ủy, đồng thời thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngoài ra, một số đơn vị sự nghiệp cũng được chuyển qua các sở phù hợp. Đối với tổ chức, bộ máy cấp huyện sẽ tiến hành hợp nhất các ban, phòng có chức năng, nhiệm vụ như nêu trên.

Đối với việc thành lập mới, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng do Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định theo hướng phù hợp với phương án chung.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.