Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ đang xem xét 269 người xin thôi việc

Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay (17/2), Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Châu Việt Tha cho biết, đến thời điểm này Sở đã tiếp nhận 269 trường hợp “đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc”.

Cũng theo Giám đốc Sở, thời gian tới số lượng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc sẽ tăng thêm nhiều.

“Sở Nội vụ đang tiếp nhận, tổng hợp danh sách và phân loại, xem xét từng trường hợp cụ thể rồi mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cụ thể, nếu trường hợp thuộc thẩm quyền của Thành ủy, UBND TP quản lý thì Sở sẽ trình để Thành ủy, UBND TP quyết định; trường hợp của sở ngành thì sở ngành sẽ quyết định…”, ông Châu Việt Tha nói.

Theo ông Tha, trách nhiệm của Sở là thẩm định các trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi có đảm bảo đúng quy định hay không, sau đó mới chuyển cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền giải quyết.

