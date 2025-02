Chi tiết phương án mới nhất về sắp xếp các sở, ban ngành TP.HCM

Theo tờ trình của Sở Nội vụ TP.HCM, thành phố sẽ thực hiện sắp xếp từ 21 xuống còn 15 cơ quan chuyên môn.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trong thời gian qua, tuy TP.HCM đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhưng trong giai đoạn hiện nay, tổ chức bộ máy của UBND thành phố vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, trung gian; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, đơn vị còn chồng chéo, trùng lắp. Một số chức năng, nhiệm vụ chồng chéo chưa tập trung thống nhất vào một đầu mối; chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới...

Trên cơ sở định hướng của Trung ương, chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy và đặc thù của TP.HCM trong giai đoạn phát triển hiện nay, Sở Nội vụ xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trên quan điểm sắp xếp giảm tối thiểu 15% số đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với lộ trình thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 178 của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM sẽ thực hiện sắp xếp từ 21 cơ quan xuống còn 15 cơ quan chuyên môn, gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố và Sở An toàn thực phẩm.

Trong đó, Sở An toàn thực phẩm tiếp tục duy trì thí điểm theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội, tinh gọn giảm đầu mối tổ chức bên trong.

Sở Giao thông công chánh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông vận tải và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

Sở Giao thông vận tải chuyển Công an thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Sở Khoa học và Công nghệ được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Thông tin và Truyền thông chuyển Công an thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Sở Nội vụ được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, việc làm; người có công; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; bình đẳng giới từ Sở LĐ-TB&XH.

Sở LĐ-TB&XH chuyển Công an thành phố thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc.

UBND TP.HCM hiện có 21 cơ quan chuyên môn (bao gồm các sở, Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố, Ban Dân tộc, cùng một số cơ quan đặc thù như: Sở An toàn thực phẩm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Du lịch); 8 cơ quan hành chính khác, 35 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; có 16 UBND quận, 5 UBND huyện và UBND TP Thủ Đức.