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Warren và Bill: Gates, Buffett và tình bạn đã thay đổi thế giới

Cuốn sách này kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn và rất đời về tình bạn giữa Bill Gates và Warren Buffett - một trong những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

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Sở thích mua hàng giảm giá của Warren Buffett và Bill Gates

  • Thứ năm, 15/10/2026 08:06 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Có một bức ảnh chụp Bill và Warren tươi cười khi họ giơ cao những tấm phiếu mua hai chiếc Big Mac tính tiền một hoặc tặng một ly Coca miễn phí.

Có và không

Có một cảnh rất thú vị trong cuốn Accidental Empire của Robert X. Cringely: đó là năm 1990, và Bill Gates đang đứng xếp hàng chờ thanh toán tại một cửa hàng tiện lợi 24h ở Seattle. “Khoảng nửa đêm,” Cringely viết, miêu tả cảnh tượng lúc đó, “và Bill đang cầm một hộp kem bơ hồ đào. Hàng người nhích dần về phía trước, và cuối cùng cũng đến lượt anh ấy thanh toán.”

Bill bắt đầu lục tìm tấm phiếu giảm giá 50 xu nhưng không thấy. “Nhân viên tính tiền chờ đợi, kem mềm dần, những vị khách phía sau với những ly Slurpee xá xị và lốc bia sáu lon trên tay tức giận khi Gates lục tìm tấm phiếu giảm giá trong vô vọng”. Cuối cùng một vị khách đập hai đồng 25 xu xuống quầy.

“Hãy trả lại cho tôi khi anh kiếm được một triệu đôla đầu tiên”, nhà từ thiện 7-11 nói vọng theo khi Gates tan biến vào màn đêm cùng hộp kem”.

Vào thời điểm đó, trên giấy tờ, Bill Gates đang sở hữu khối tài sản trị giá 3 tỷ đôla.

Bill đã phủ nhận câu chuyện này. Một phiên bản nào đó của nó có thể thế thật hoặc không, nhưng có một điều chắc chắn là Warren Buffett hẳn sẽ cổ vũ Bill khi ông lục tìm tấm phiếu giảm giá của mình.

Chúng ta có thể tin như vậy là vì khi Bill cùng Warren đến Trung Quốc vào năm 1995 và Warren ngỏ lời mời Bill ăn trưa trong lúc dừng chân ở Hong Kong, người đàn ông hà tiện có tiếng này không chỉ đưa anh bạn mới lấy vợ đi ăn McDonald’s, mà trong lúc xếp hàng gọi bánh hamburger và khoai tây chiên, Warren đã lấy từ túi quần ra mấy tấm phiếu giảm giá ông mang theo từ Omaha.

Có một bức ảnh chụp Bill và Warren tươi cười khi họ giơ cao những tấm phiếu mua hai chiếc Big Mac tính tiền một hoặc tặng một ly Coca miễn phí. Hai người đàn ông giàu nhất thế giới đang cười khúc khích.

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Hai tỷ phú có chung sở thích mua hàng giảm giá. Ảnh: CNBC.

Bill Gates và Warren Buffett nên tiêu tiền của họ như thế nào? Đó là câu hỏi được ngầm đặt ra tại cuộc họp của Buffett Group diễn ra ngay trước chuyến đi Trung Quốc. Tại cuộc họp kín hai năm một lần của nhóm, lần này được tổ chức tại Câu lạc bộ K chỉ mở cửa cho hội viên ở Quận Kildare, Ireland, Warren đã phát cho mỗi người một cuốn The Gospel of Wealth (Phúc âm về sự giàu có) của Andrew Carnegie. Ông muốn tranh luận về tiền đề của Carnegie cho rằng chết mà vẫn giàu là cái chết nhục nhã.

Cụ thể hơn, ông muốn kiểm tra độ đúng đắn của lý thuyết do chính mình đặt ra: đường lối hành động khôn ngoan nhất là chết càng giàu càng tốt và đền đáp xã hội từ dưới mồ, sau khi đã tích luỹ được nhiều tiền nhất có thể.

Lý thuyết này rất nổi tiếng: từ năm 1980, Warren thường viết các bài luận về lý do tại sao không nên để lại gia tài khổng lồ cho con cái, và ông thường thuyết giảng về phép màu lãi kép bất cứ khi nào Susie hoặc một người bạn nào đó kêu gọi ông quyên góp cho một lý tưởng cao đẹp nào đó. (Ông đã nới lỏng hầu bao của mình một chút sau bài phát biểu của MLK.)

Trong giới những người hâm mộ Buffett, quyên tặng tài sản thay vì để lại cho con cái thực sự không phải là vấn đề gây tranh cãi; hầu hết bạn bè tri kỷ của Warren đều đồng tình với ông về vấn đề này, mặc dù họ có quan niệm khác nhau về số tài sản mà con cái nên được thừa kế. (Ví dụ, Kay cho rằng việc Warren định không để lại cho các con mình một đồng nào là hoàn toàn điên rồ.) Vấn đề cốt lõi đối với Warren và bạn bè của ông là nên cho đi khi nào, và ở đây Warren và Bill có sự khác biệt rõ rệt.

Bill từng nghĩ phải mấy chục năm nữa ông mới cống hiến hết mình cho hoạt động từ thiện sau khi nghỉ hưu. Nhưng sau đó, ông đã đến châu Phi và thấy cần phải hành động ngay bây giờ. Khi tranh luận với Warren, với tư cách là những người suy nghĩ có logic, ông lập luận rằng tổng số tiền cho đi không quan trọng bằng hiệu quả thực tế của mỗi đôla. Và chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu chúng ta cho đi ít tiền hơn nhưng có thể cứu sống được nhiều người hơn ngay từ hôm nay?

Anthony McCarten/NXB Trẻ

Mua hàng giảm giá Bill Gates Warren Buffett Warren Bill

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

  • Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

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