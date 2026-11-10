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Giải trí

So Ji Sub tặng vàng cho khán giả

  • Thứ ba, 10/11/2026 23:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tài tử So Ji Sub gây chú ý sau khi tự bỏ tiền túi mua vàng nguyên chất để tặng người hâm mộ Đài Loan, Trung Quốc.

Theo tờ Newsis, trong buổi fan meeting châu Á mang tên Soulmate The Timeless diễn ra ngày 7/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Bắc, So Ji Sub tiếp tục dành tặng một món quà đặc biệt cho fan.

Nam diễn viên tổ chức trò chơi đố vui xoay quanh các tác phẩm và hoạt động nghệ thuật trước đây của mình. Người hâm mộ trả lời đúng ít nhất 5 trong tổng số 7 câu hỏi sẽ có cơ hội nhận quà đặc biệt. Một nữ khán giả may mắn chiến thắng được mời lên sân khấu và nhận món quà trực tiếp từ So Ji Sub là một miếng vàng nguyên chất.

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So Ji Sub nhiều lần tặng vàng cho đồng nghiệp, khán giả. Ảnh: Newsis.

"Mỗi khi hoàn thành một dự án phim, tôi thường chuẩn bị quà để cảm ơn các thành viên ê-kíp đã vất vả trong suốt quá trình làm việc. Trong số đó, vàng là món quà được mọi người yêu thích nhất. Lần này, tôi đặc biệt chuẩn bị món quà này dành cho người hâm mộ Đài Loan, những người luôn dành cho tôi rất nhiều tình cảm", tài tử chia sẻ.

Trên miếng vàng do So Ji Sub trao tặng có khắc lời cảm ơn gửi đến người hâm mộ địa phương, tên tiếng Anh của nam diễn viên và ngày tổ chức fan meeting là 7/11.

Đây không phải lần đầu So Ji Sub tặng vàng cho đồng nghiệp, khán giả. Hồi tháng 7, khi bộ phim truyền hình Agent Kim Reactivated kết thúc, nam diễn viên cũng tự bỏ khoảng 100 triệu won để mua vàng nguyên chất tặng 300 thành viên đoàn phim cùng các bạn diễn.

Agent Kim Reactivated có So Ji Sub đóng chính thuộc thể loại hành động, báo thù. Tác phẩm khép lại ở tập 10 (lên sóng ngày 25/7) với thành tích ấn tượng khi đạt tỷ lệ người xem 23% theo dữ liệu hộ gia đình trên toàn quốc của Nielsen Korea.

Phim vượt mốc 20% ngay từ tập thứ 4 và đạt mức cao nhất là 23,1% ở tập thứ 8. Thành tích này giúp Agent Kim Reactivated đứng thứ hai trong lịch sử phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của SBS. Tác phẩm cũng đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix trong 3 tuần liên tiếp.

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So Ji Sub trong Agent Kim Reactivated. Ảnh: SBS.

So Ji Sub sinh năm 1977, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu độc quyền của thương hiệu STORM vào năm 1995 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Trước Agent Kim Reactivated, anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như Something Happened in Bali, Sorry, I Love You, Ghost, Master's Sun, Oh My Venus hay Doctor Lawyer...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

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Tử Khiêu

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  • So Ji Sub

    So Ji Sub

    So Ji Sub là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh từng là người mẫu trước khi chuyển sang nghề diễn viên. Khi mới khởi nghiệp, So Ji Sub đóng những vai nhỏ như trong bộ phim "Người Mẫu". Vai chính đầu tiên của So Ji Sub là trong bộ phim truyền hình "Giày Thủy Tinh" (2002) của đài SBS đã gây tiếng vang lớn khắp Châu Á.

    Bạn có biết: So Ji Sub từng là một vận động viên bơi có hạng và đã đạt huy chương bơi cấp quốc gia.

    • Ngày sinh: 04/11/1977
    • Chiều cao: 1.82 m
    • Phim tiêu biểu: Giày Thủy Tinh (2002), Xin Lỗi Anh Yêu Em (2003), Mặt Trời Của Chàng Joo (2013), Nữ Thần Của Tôi (2015),...

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