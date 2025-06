So Ji Sub hiếm hoi nhắc đến vợ kém 17 tuổi

Ngôi sao "Giày thủy tinh" tỏ ra hạnh phúc khi chia sẻ về hôn nhân với bà xã Jo Eun Jung. Trước đó, cả hai rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Theo Sinchew, So Ji Sub mới đây thu hút sự quan tâm khi tham gia một cuộc phỏng vấn nhân dịp quảng bá phim mới The Unforgiven Vow. Đây là lần hiếm hoi tài tử Hàn Quốc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với người vợ kém anh 17 tuổi. Suốt 5 năm chung sống, cặp đôi rất kín tiếng, gần như chưa từng chia sẻ công khai về mối quan hệ.

So Ji Sub cho biết anh và Jo Eun Jung quen biết nhau trong một cuộc phỏng vấn, không ngờ lần gặp gỡ đó lại trở thành mối lương duyên đưa cả hai đến gần với nhau.

Khi được hỏi: “Nghe nói anh từng chia sẻ mức độ hài lòng khi kết hôn là 1000%, vậy có nên kết hôn không?”, nam diễn viên hài hước đáp: “Tôi rất khuyến khích. Hai người bao giờ cũng tốt hơn một người!”. Ngôi sao Giày thủy tinh cũng tỏ ra đầy tự hào và hạnh phúc khi nhắc về cuộc hôn nhân với Jo Eun Jung.

Đoạn phỏng vấn So Ji Sub nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận. Dân mạng nhận xét tài tử dường như rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân viên mãn. “Kết hôn xong anh ấy càng dịu dàng hơn”, “So Ji Sub thực sự rất hạnh phúc”, “Tất nhiên là anh ấy hạnh phúc rồi, vợ vừa xinh xắn lại có thân hình đẹp”, “Bất kể tuổi tác, sống cùng người mình yêu vẫn tốt hơn là cô đơn một mình. Hạnh phúc thực sự là khi được xây dựng gia đình với người mình thương”… là một số bình luận của người xem.

So Ji Sub tỏ ra hạnh phúc khi chia sẻ về hôn nhân với vợ kém 17 tuổi.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi. Họ nhận xét So Ji Sub và vợ là “cặp đôi vàng” trong làng giải trí Hàn, trước nay sống hạnh phúc, không có bất kỳ tai tiếng nào hay để hào quang showbiz làm ảnh hưởng tới hôn nhân.

So Ji Sub sinh năm 1977, khởi nghiệp với vai trò người mẫu sau đó chuyển sang làm diễn viên. Anh nổi tiếng sau khi tham gia Giày thủy tinh của đài SBS năm 2002 và sau đó là Xin lỗi, anh yêu em (2005). Anh còn đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim thành công khác như Mặt trời của chàng Joo, Ghost...

So Ji Sub và Cho Eun Jung kết hôn vào năm 2020, bất chấp khoảng cách 17 tuổi. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 5/2019. Đây là lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp, nam diễn viên công khai chuyện tình cảm. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai gặp nhau lần đầu khi Cho Eun Jung là phóng viên, phỏng vấn So Ji Sub trong đợt quảng bá bộ phim I'm Going To Meet You Now tại SBS Full-on Entertainment Night.