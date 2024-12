Sở hữu Labubu khi chơi game cùng thẻ SHB Mastercard Truly Free

Tham gia “thử thách” nhỏ trên game trực tuyến trong chuỗi chương trình ra mắt thẻ SHB Mastercard Truly Free, khách hàng có cơ hội sở hữu Labubu cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn.

Cuối ngày làm việc, Liên Hương (25 tuổi, Hà Nội) bất ngờ được bạn đồng nghiệp tặng một chú thỏ răng nhọn Labubu xinh xắn.

“Bạn đồng nghiệp cho biết đó là món quà mình may mắn sở hữu khi chơi game săn Labubu trên fanpage SHB. Tôi rất thích sản phẩm này nên quyết định tham gia ngay để giành thêm phần thưởng”, Liên Hương chia sẻ.

Liên Hương và đồng nghiệp không phải là những người duy nhất chờ đợi “săn” phần quà khác nhau trong game online “Săn quà miễn phí cùng Truly Free” - nằm trong chương trình ra mắt dòng thẻ mới Truly Free của SHB.

Hơn một tuần ra mắt, khoảng 5.000 khách hàng đã đăng ký tham gia với hơn 450 giải thưởng được trao, trong đó 21 chủ nhân may mắn sở hữu Labubu. Thời gian đỉnh điểm, đơn vị tổ chức ghi nhận hơn 400 lượt truy cập trong 10 phút.

“Hành trình của cánh diều Truly Free trong game mới đi được một nửa chặng đường nhưng đã gặt hái kết quả tích cực. Số lượng người chơi tăng đều đặn và ngày càng lan tỏa trên mạng xã hội, truyền thông. Điều đó cho thấy sự hưởng ứng đặc biệt của người tiêu dùng đối với các hoạt động, sản phẩm - dịch vụ SHB”, đại diện SHB chia sẻ.

Cơ hội rinh quà khủng với tấm thẻ Truly Free

Game “Săn quà miễn phí cùng Truly Free” có thể thức đơn giản, dễ dàng, gắn với hoạt động thả diều của người Việt Nam. Khi tham gia, khách hàng có cơ hội nhận phần quà “hot trend” hiện nay như Labubu, Baby Three phiên bản giới hạn, móc khóa phát sáng, túi canvas SHB và hàng trăm nghìn voucher Got it giá trị...

Từ nay đến hết 30/12, trong khung giờ 10h30-13h30 hàng ngày, người chơi chỉ cần truy cập landing page minigame tại https://shbtrulyfree.com.vn/, đăng nhập thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email, địa bàn cư trú... để “Săn quà miễn phí cùng Truly Free”.

Game “Săn quà miễn phí cùng Truly Free” hấp dẫn và thu hút.

Mỗi khách hàng được chơi một lần trong suốt thời gian chương trình. Thông tin về thể lệ, danh sách người trúng thưởng được cập nhật liên tục, hàng ngày trên fanpage SHB. Người chơi may mắn sở hữu thú bông Labubu/Baby Three được ban tổ chức liên hệ trực tiếp để xác nhận và gửi quà về địa chỉ đăng ký qua đường bưu điện sau 7-10 ngày kể từ thời điểm thông báo chính thức. Trong khi đó, quà tặng voucher Got it được gửi trực tiếp tới địa chỉ email để khách hàng sử dụng trực tuyến.

Chị Vân Thanh là khách hàng thân quen của SHB, thường xuyên theo dõi tin tức trên website. Khi mở thành công thẻ tín dụng mới ra mắt SHB Mastercard Truly Free, chị nhận thông báo tham gia game thử thách và may mắn trúng thưởng Labubu.

“Ban đầu vì tò mò nhưng càng chơi càng cuốn. Đồ họa game SHB rất đẹp mắt, trẻ trung, sound-track ấn tượng, cách chơi đơn giản mà quà lại siêu hot. Với trào lưu săn Labubu hay Baby Three như hiện nay, tôi nghĩ chương trình sẽ hết quà sớm hơn dự kiến nên ai muốn sở hữu thỏ hãy thật nhanh chân”, chị Vân Thanh bật mí.

Hoạt động của SHB nhân dịp ra mắt dòng thẻ tín dụng mới

Game “Săn quà miễn phí cùng Truly Free” là một trong những hoạt động quảng bá của SHB nhân dịp ra mắt dòng thẻ tín dụng SHB Mastercard Truly Free dành riêng cho nhóm khách hàng Millennials và Gen Z Việt Nam. Thẻ sở hữu nhiều tính năng và ưu đãi “zero phí” như miễn 100% phí thường niên trọn đời, miễn 100% phí phát hành và miễn 100% phí chuyển đổi trả góp kỳ hạn 3 tháng.

Bên cạnh đó, chủ thẻ SHB Mastercard Truly Free còn được tích lũy đổi điểm thưởng với SHB Rewards, rút tiền mặt lên đến 75% giá trị hạn mức tín dụng được cấp, hoàn 300.000 đồng khi chi tiêu từ 2 triệu đồng trong 45 ngày kể từ khi phát hành thẻ; giảm giá trực tiếp lên tới 100.000 đồng khi sử dụng thẻ đặt dịch vụ trên app Xanh SM; giảm 100.000 đồng cho hóa đơn từ 600.000 đồng khi mua sắm online trên Shopee...

Khách hàng tham gia sự kiện ra mắt thẻ SHB Mastercard Truly Free và chơi game trúng thưởng.

Nằm trong hệ sinh thái “Gia đình thẻ SHB”, Mastercard Truly Free là sản phẩm phù hợp với mong muốn của thế hệ trẻ, khi loại bỏ rào cản về phí thẻ, giúp chủ sở hữu thỏa sức tiêu dùng, theo đuổi đam mê, sống bứt phá mà không cần lo nghĩ quá nhiều.

Độc giả truy cập https://www.shb.com.vn hoặc liên hệ tổng đài *6688 (24/7) để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ.