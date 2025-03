Liên doanh Nhật Bản hỗ trợ mua nhà TT AVIO với 9 triệu đồng/tháng

Dự án TT AVIO mang đến cơ hội an cư lý tưởng, giúp khách hàng từng bước xây dựng tương lai vững chắc trong một không gian sống cao cấp, tiện nghi.

Theo khảo sát của một số đơn vị nghiên cứu thị trường, phương thức thanh toán tốt với nhiều chính sách ưu đãi, tiềm lực chủ đầu tư và uy tín của nhà phát triển dự án là tiêu chí khách hàng quan tâm khi xuống tiền mua chung cư. Đặc biệt, khách hàng có nhu cầu thực thường lo lắng trước việc đầu tư khoản tiền lớn để mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Trên thực tế, dù ngân sách không lớn, khách hàng vẫn có cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng bởi một số chủ đầu tư đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt, phù hợp khả năng tài chính của người mua.

Cụ thể với dự án căn hộ Nhật Bản TT AVIO, qua 2 đợt giới thiệu ghi nhận gần 500 căn hộ được sở hữu. Bên cạnh pháp lý chuẩn chỉnh, TT AVIO thu hút người mua nhờ chính sách thanh toán linh hoạt, mức giá tốt ở khu vực phía đông TP.HCM, chất lượng xây dựng không thua kém căn hộ cao cấp.

Dự án được hậu thuẫn bởi liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia, TT Capital, Koterasu Group - những ông lớn uy tín, giàu tiềm lực tài chính lẫn kinh nghiệm phát triển bất động sản với hơn 2.000 dự án tại Nhật, Australia, Mỹ và nay là Việt Nam. Bên cạnh đó, TT AVIO được đánh giá cao bởi thiết kế 89 tiện ích độc đáo, nội thất bàn giao từ thương hiệu cao cấp của Nhật Bản, châu Âu, bảo chứng chất lượng xây dựng bởi nhà thầu top 3 Việt Nam - Ricons và đơn vị quản lý vận hành Nhật Anabuki.

Với quy mô 2.000 căn hộ, giá từ 1,23 tỷ đồng , đi kèm chính sách đàm phán thanh toán linh hoạt, người mua có thể làm chủ lịch chi trả theo khả năng tài chính của mình. Người mua có thể góp 9 triệu đồng/tháng và không cần vay ngân hàng. Nhờ đó, việc sở hữu căn hộ chuẩn Nhật TT AVIO trở nên lý tưởng hơn, nhất là đối với người có ngân sách hạn chế.

Đại diện TT Capital, ông Nguyễn Đình Trường - CEO Liên doanh Nhật Bản - cho biết nhu cầu mua của người dân hiện nay, đặc biệt là người trẻ, rất lớn. Tuy nhiên với mức lãi suất thông thường 9-10%/năm, việc trả nợ là gánh nặng khá lớn với người mua nhà. Chủ đầu tư nhanh chóng tiếp cận các ngân hàng đang tung ra gói vay mua ngôi nhà đầu tiên cho người dưới 35 tuổi nhằm mang đến quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Chính sách sở hữu nhà với 9 triệu đồng/tháng của TT AVIO giúp người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Anh Minh Tú (kỹ sư, TP.HCM) đánh giá căn hộ vừa túi tiền, được đầu tư bài bản và chất lượng nổi bật. 89 tiện ích phục vụ đa thế hệ khiến anh ưng ý. Anh mong chờ đến ngày đưa gia đình mình đến “tổ ấm” mới. “Với thu nhập hiện tại, tôi nghĩ mỗi tháng trả chưa tới 10 triệu đồng, không cần vay ngân hàng, việc sở hữu căn 2 phòng ngủ dễ thở hơn nhiều”, anh nói.

Liên doanh Nhật Bản còn liên tục tung chính sách ưu đãi, chương trình khuyến mãi cho những giỏ hàng, đơn cử như góp 9 triệu đồng/tháng - không cần vay. Nếu mua sớm, khách hàng sẽ nhận mức giá tốt nhất tại TT AVIO, chưa kể nhiều phần quà giá trị như ôtô, xe máy…

Theo giới phân tích, sau khi có được khoản tích lũy vừa đủ và cơ hội tiếp cận chính sách trả góp nhiều ưu đãi, đây là thời điểm lý tưởng để khách hàng sở hữu nhà.

Từ góc nhìn tài chính trong bài toán thuê nhà và mua nhà hiện nay, với 9 triệu đồng mỗi tháng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ TT AVIO thay vì đi thuê nhà ở loại căn hộ cũng tương đương (2 phòng ngủ). Khi mua nhà, dòng tiền trả góp cho căn hộ TT AVIO hoàn toàn do khách hàng chủ động lựa chọn theo khả năng tài chính từng giai đoạn. Mặt khác, khi lựa chọn mua nhà, khoản tiền góp hàng tháng là khoản tài sản với giá trị gia tăng bền vững lâu dài.

Các giỏ hàng nhanh chóng “cháy” sau vài giờ công bố. Giới kinh doanh nhận định TT AVIO được nhiều nhà đầu tư và người có nhu cầu ở thực săn đón từ đợt đầu mở bán bởi mức giá cạnh tranh hàng đầu khu vực. Đây hứa hẹn vừa là sản phẩm lý tưởng cho người có ngân sách hạn chế, vừa là kênh đầu tư tiềm năng trong tương lai.

Khách hàng trải nghiệm không gian sống chuẩn Nhật Bản tại sự kiện “Heart of Family” diễn ra tại Sales Gallery TT AVIO, mặt tiền ĐT743C, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương vào 8h ngày 8/3. Khi tham gia sự kiện, khách hàng có cơ hội tham dự chương trình "Tham quan TT AVIO - lái ôtô về nhà", với những phần quà hấp dẫn gồm giải đặc biệt là 1 xe Honda HR-V; 5 giải may mắn, mỗi giải 1 xe Honda Air Blade 125.

Liên doanh Đầu tư & Phát triển: Cosmos Itinia - TT Capital - Koterasu Group

Kinh doanh tiếp thị: DKRS

Website: ttavio.vn