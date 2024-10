Thuận An bắt nhịp xu hướng giãn dân với sản phẩm căn hộ ở thực

Không chỉ sở hữu vị trí đẹp tại cửa ngõ TP.HCM, TP Thuận An còn được xem là điểm đến lý tưởng cho người dân TP.HCM và khu vực lân cận với nhiều lựa chọn nhà ở giá hợp lý.

Nguồn cung BĐS của Bình Dương cũng liên tiếp dẫn đầu khu vực phía Nam trong 8 tháng đầu năm 2024. Dự kiến những tháng tới, Bình Dương sẽ tiếp tục có nhiều dự án mới từ các chủ đầu tư uy tín, đáp ứng sự thiếu hụt nguồn cung ở phía Nam.

Bắt nhịp xu hướng giãn dân

Theo báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn, Bình Dương đang chiếm tỷ trọng gần 40% nguồn cung căn hộ mới của thị trường khu vực miền Nam trong quý III/2024. So với cùng kỳ năm 2023, mức độ quan tâm về căn hộ Bình Dương tăng trưởng ấn tượng đạt 32% nhưng giá bán chỉ tăng nhẹ 2%.

Hiện tại, mức độ quan tâm loại hình bất động sản căn hộ tại Bình Dương chủ yếu đến từ nhu cầu ở thực. Khách hàng đến từ TP.HCM gần 50%, phần còn lại là khách tại địa phương và khu vực lân cận.

Giá căn hộ Bình Dương duy trì tăng trong những năm gần đây. Địa bàn ghi nhận dự án đạt mức giá 60 triệu đồng/m2, tuy nhiên vùng giá vẫn đang dao động 33-45 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá bán sơ cấp của các căn hộ tại TP.HCM đã ghi nhận ở mức 74-123 triệu đồng/m2 trong quý II/2024 (theo Avision Young). Đây là con số vượt quá khả năng của nhiều người trẻ có nhu cầu ở thực.

Nhờ vào hạ tầng giao thông kết nối liên vùng phát triển nhanh, việc giãn dân từ TP.HCM về Bình Dương đang là xu hướng. Đầu tiên phải kể đến việc quốc lộ 13 được mở rộng lên 53-60 m với tổng số vốn đầu tư khoảng 13.851 tỷ đồng . Khi đưa vào sử dụng năm 2027 (dự kiến), tuyến đường huyết mạch được mở rộng sẽ đưa Bình Dương, đặc biệt là Thuận An xích lại gần TP.HCM hơn.

Mới đây, dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành cũng được Thủ tướng Chính phủ kiểm tra đốc thúc tiến độ. Tuyến đường này dài 59 km với tổng mức đầu tư vào khoảng 17.400 tỷ đồng , trong đó đoạn đi qua Bình Dương dài hơn 52 km. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ tạo động lực kết nối Bình Dương với TP.HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Thêm vào đó, tuyến metro số 1 dự kiến được nối dài đến Bình Dương theo lộ trình từ ga Suối Tiên - Mỹ Phước - Tân Vạn - đường XT1 - ga trung tâm (khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương) sẽ giúp Bình Dương đi đúng định hướng phát triển theo mô hình TOD - đô thị gắn kết với giao thông công cộng, tạo điều kiện cho việc gia tăng không gian đô thị và mật độ dân cư.

Đặc biệt đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực Trung ương, khi đó Thuận An với vai trò dẫn dắt đà phát triển đô thị - dịch vụ của tỉnh sẽ là nơi đáng cân nhắc cho làn sóng giãn dân từ TP.HCM.

Sở hữu vị trí gần TP.HCM cùng hạ tầng phát triển nhanh, Thuận An đang thu hút nhiều chủ đầu tư về phát triển các dự án.

Lý giải về sức hút của thị trường căn hộ Thuận An, thành phố này đang sở hữu thời cơ đặc biệt để đón làn sóng hình thành các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM. Với vị trí cửa ngõ bắc TP.HCM, Thuận An kết nối dễ dàng và sở hữu các tiện ích nổi bật, được xem là lựa chọn an cư cho xu hướng giãn dân.

Trong thời gian tới, khi đón thêm nhiều chính sách hỗ trợ thị trường, dự kiến Thuận An sẽ tiếp tục phát triển nguồn cung mới, đáp ứng thiếu hụt nhà ở khu vực phía Nam.

Đi tìm nguồn cung phù hợp

Với việc ngày càng xuất hiện các dự án mới, Thuận An đang ghi nhận sự cạnh tranh về giá bán và tiện ích giữa các ông lớn bất động sản. Nhiều dự án dần được chú trọng về chất thay vì tăng nhanh về lượng như thời gian trước. Các dự án này được chăm chút về vị trí, thiết kế, tiện ích, cùng giá bán tiệm cận với giá trị thật.

Boulevard Royale tại trung tâm downtown Thuận An với tiện ích cao cấp, có giá bán trung bình chỉ từ 2,4 tỷ đồng cho các căn hộ 2 phòng ngủ.

Hướng đến các khách hàng trẻ, thành đạt đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM và Bình Dương, Realty Holdings phát triển dự án Boulevard Royale tại tâm điểm Thuận An với tiện ích cao cấp và mức giá trung bình từ 2,4 tỷ đồng cho các căn hộ 2 phòng ngủ diện tích rộng rãi.

Boulevard Royale tọa lạc tại đại lộ Bình Dương (Thuận An) - cửa ngõ phía bắc TP.HCM, dễ dàng kết nối đến trung tâm TP.HCM chỉ trong 20 phút. Dự án còn sở hữu kiến trúc ấn tượng được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Mark Edwards Butler với kỳ vọng trở thành một biểu tượng kiến trúc của khu vực.

Để phục vụ cuộc sống của cư dân, tòa tháp được phát triển chuỗi tiện ích đa tầng tại tầng trệt, tầng 3 và tầng 20 gồm: Hồ bơi chân mây, phố thương mại 300 m, sân thể thao đa năng, công viên ánh sáng, studio sáng tạo nội dung, sky BBQ, vườn thiên nhiên... Bên cạnh những tiện ích cao cấp, Boulevard Royale còn tích hợp những tiện ích mang tính xu hướng như phòng sáng tạo nội dung, thư viện và phòng đa năng…

Ngoài tiện ích nội khu, Boulevard Royale còn kế cận các tiện ích cao cấp đã hiện hữu như TTTM Aeon Mall Bình Dương, TTTM Lotte Mart Bình Dương, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện quốc tế Becamex, Trường quốc tế MMI Vietnam, khách sạn Fairfield by Marriott...

Hồ bơi chân mây - tiện ích cao cấp của dự án Boulevard Royale. Ảnh phối cảnh.

Theo thông tin công bố bởi nhà phát triển Realty Holdings, Boulevard Royale áp dụng chương trình ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà, trong đó đợt đầu chỉ 10% giá trị sản phẩm và 5% mỗi 1-3 tháng tiếp theo.

Riêng với phương án vay, người mua sẽ được VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70%. Bên cạnh đó, khách hàng còn được ân hạn gốc tối đa 36 tháng và tài trợ lãi suất đến 24 tháng hoặc tới thời điểm giao nhà.