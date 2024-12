Thoải mái chi tiêu với thẻ tín dụng miễn 100% phí của SHB

Với thông điệp “Tự do tận hưởng”, thẻ SHB Mastercard Truly Free của SHB giúp khách hàng thoải mái trong chi tiêu, chắp cánh người trẻ Việt Nam sống tự do theo đuổi đam mê.

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã phối hợp cùng Tổ chức phát hành thẻ Quốc tế Mastercard chính thức ra mắt dòng thẻ tín dụng mới SHB Mastercard Truly Free dành riêng cho nhóm khách hàng Millennials và Gen Z với nhiều tính năng và ưu đãi chưa từng có. Thẻ tín dụng dành cho Gen Z Sở hữu tấm thẻ Truly Free (Thật sự miễn phí) nằm trong hệ sinh thái “Gia đình thẻ” của SHB, khách hàng sẽ được tận hưởng “bộ sưu tập miễn phí” phù hợp với nhu cầu thực tế mà người trẻ Việt Nam đang tìm kiếm: Miễn 100% phí thường niên trọn đời, miễn 100% phí phát hành và miễn 100% phí chuyển đổi trả góp kỳ hạn 3 tháng. Bên cạnh ưu đãi về phí, chủ thẻ được tích lũy đổi điểm thưởng với SHB Rewards, rút tiền mặt lên đến 75% giá trị hạn mức tín dụng được cấp. Đồng thời, khách hàng cũng được nhận hàng loạt các chính sách ưu đãi khác theo từng thời kỳ như: Hoàn 300.000 đồng khi chi tiêu từ 2 triệu đồng trong 45 ngày kể từ khi phát hành thẻ; giảm giá trực tiếp lên tới 100.000 đồng khi sử dụng thẻ đặt dịch vụ trên app Xanh SM; giảm 100.000 đồng cho hóa đơn từ 600.000 đồng khi mua sắm online trên Shopee... Theo đại diện SHB chia sẻ, Millennials (25-38 tuổi) và Gen Z (18-24 tuổi) hiện chiếm tới 47% dân số cả nước, là thế hệ hướng đến sự trải nghiệm, tự tin thể hiện cá tính, theo đuổi đam mê. Thế hệ này đang trong giai đoạn dựng xây sự nghiệp, tích lũy, đồng thời cũng rất quan tâm đến việc tiết kiệm các loại chi phí khi chi tiêu, giảm bớt lo âu, gánh nặng tài chính. Thấu hiểu điều đó, thẻ SHB Mastercard Truly Free ra đời là sản phẩm phù hợp với những mong muốn của thế hệ trẻ, loại bỏ những rào cản về phí thẻ, giúp chủ sở hữu thỏa sức tiêu dùng, thể hiện phong cách sống, theo đuổi sở thích đam mê, tận hưởng cuộc sống gạt bỏ nỗi lo về phí. Thẻ Truly Free giúp người trẻ giảm bớt âu lo về gánh nặng tài chính. Như các dòng thẻ tín dụng quốc tế khác, thẻ tín dụng SHB Mastercard Truly Free được áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như 3D-secure và tích hợp tính năng cho phép chủ thẻ dễ dàng quản lý thẻ mọi nơi, mọi lúc qua ứng dụng Ngân hàng điện tử SHB Mobile/SHB SAHA. Điều này giúp khách hàng chủ động khóa thẻ trong những trường hợp khẩn cấp hay kích hoạt thẻ, khoá/mở tính năng thanh toán trực tuyến và đặt lại mật mã thẻ thuận tiện, nhanh chóng ngay trên điện thoại thông minh mà không cần liên hệ tổng đài hay đến chi nhánh. Cũng trong thời gian ra mắt thẻ, trong khung giờ 10h30-13h30 hàng ngày từ nay đến hết 30/12, khách hàng có thể nhận những phần quà đặc biệt khi tham gia game online “Săn quà miễn phí cùng Truly Free” với tỷ lệ trúng thưởng lên tới 100%. Người chơi truy cập vào landing page minigame tại đây, đăng nhập các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email, địa bàn cư trú... và chơi game. Với thể thức đơn giản, gắn với trò chơi thả diều tuổi thơ của người Việt Nam, khách hàng sẽ có cơ hội nhận những phần quà hot trend hiện nay như: Thú bông Labubu, hộp mù Baby Three phiên bản giới hạn, móc khóa phát sáng, túi Canvas SHB và hàng trăm nghìn voucher Got it giá trị. Mỗi khách hàng được chơi 1 lần trong suốt thời gian chương trình. Thông tin về thể lệ, danh sách người trúng thưởng sẽ được cập nhật liên tục, hàng ngày trên fanpage SHB. Lấy khách hàng làm trung tâm Với phương châm “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, nhiều năm qua, SHB luôn chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, phát triển nhiều dòng thẻ tín dụng phù hợp với từng nhóm khách hàng. Đơn cử, thẻ SHB Mastercard World được thiết kế, gửi gắm nhiều ưu đãi đặc biệt nhằm kết nối, gia tăng giá trị cuộc sống, là công cụ thanh toán thuận tiện, song hành cùng nhiều trải nghiệm đẳng cấp. Hệ sinh thái “Gia đình thẻ” với SHB Visa Platinum mang đến trải nghiệm cao cấp về các dịch vụ phòng chờ; SHB Mastercard Cashback hoàn tiền chi tiêu siêu thị, bảo hiểm, giáo dục, y tế; hay thẻ SHB - FCB Mastercard hoàn tiền cho chi tiêu nhóm ngành thể thao… Tính đến hết 31/10, số lượng thẻ phát hành mới tăng 78% cùng thời điểm 2023. Doanh số giao dịch các dòng thẻ này tăng gấp gần 1,5 lần. Trước đó vào năm 2023, SHB đã nhận được giải thưởng “Ngân hàng có tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ tốt nhất năm 2023 - New Superstar in Payment Volume Growth 2023” của VISA và top 50 sản phẩm dịch vụ tin dùng Việt Nam 2023 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng. Giai đoạn 2024-2028, SHB đang tập trung nguồn lực để triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; con người là chủ thể; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm”. Ngân hàng đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng top 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Để biết thêm chi tiết, độc giả truy cập website hoặc liên hệ tổng đài 6688 (hoạt động 24/7) để được hỗ trợ.