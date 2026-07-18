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Kinh doanh

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nói về việc tiệm vàng nổi tiếng đóng cửa

  • Thứ bảy, 18/7/2026 15:32 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết doanh nghiệp nghỉ hay tạm dừng kinh doanh là việc của doanh nghiệp theo luật định.

Trước việc Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc (tiệm vàng Hồng Phúc) trên đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) đột ngột đóng cửa từ ngày 16/7, đã kéo theo một số tiệm vàng khác tại địa phương cũng hạn chế giao dịch, người dân kéo tới các tiệm vàng chờ đợi.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp nghỉ hay tạm dừng kinh doanh là việc của doanh nghiệp theo luật định. Việc kiểm tra tình hình hoạt động của các tiệm vàng, tạm dừng ra sao đã được phân cấp, phân quyền về cấp xã/phường thực hiện.

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Tiệm vàng Hồng Phúc thông báo tạm ngưng hoạt động 2 tháng.

Cơ quan quản lý thị trường có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào kiểm soát nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm. "Quản lý thị trường cũng thường xuyên thực hiện từ đầu năm đến nay, không phải đến lúc doanh nghiệp tạm dừng hoạt động mới kiểm tra", lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nói.

Tiệm vàng Hồng Phúc đột ngột đóng cửa từ sáng 16/7, trong thông báo ban đầu không đề ngày hoạt động lại. Tiệm vàng Hồng Phúc cho biết, hơn 2 tháng qua đã cố gắng hết khả năng để vượt qua giai đoạn thử thách. Tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính. Hồng Phúc sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngay trong tối 16/7 và ngày 17/7, nhiều người dân đã kéo tới các tiệm vàng trên đường Lê Văn Duyệt (phường Mỹ Tho), đa số để bán vàng. Do khách tới đông, một số cửa hàng phải tạm thời không nhận thêm khách mới, hoặc bố trí ghế cho khách ngồi ở vỉa hè chờ tới lượt.

Được biết, đa số tiệm vàng trên địa bàn phường Mỹ Tho chỉ ưu tiên mua lại các sản phẩm vàng cửa hàng đã bán ra trước đó.

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Chúc Trí/Tiền Phong

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