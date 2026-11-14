Sneijder giờ ra sao?

Thay vì gia nhập một CLB chuyên nghiệp, cựu danh thủ Hà Lan sẽ dẫn dắt Eminent Boys, đội bóng đang thi đấu ở giải Hạng 9 trong hệ thống bóng đá Hà Lan.

Sneijder bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.

Sau thời gian hoạt động với vai trò bình luận viên truyền hình và chuyên gia phân tích chiến thuật, Sneijder chính thức trở lại sân cỏ trong một vai trò hoàn toàn mới. Đây sẽ là trải nghiệm huấn luyện đầu tiên của cựu tiền vệ từng khoác áo Real Madrid và Inter Milan.

Eminent Boys hiện thi đấu tại giải Hạng Tư nghiệp dư của thành phố Utrecht, tương đương cấp độ thứ 9 trong hệ thống bóng đá Hà Lan. Mùa giải trước, đội bóng này giành chức vô địch ở giải Hạng Năm và đang đặt mục tiêu tiếp tục thăng hạng.

Việc bổ nhiệm Sneijder được kỳ vọng giúp CLB cải thiện chất lượng chuyên môn, đồng thời thu hút sự chú ý từ truyền thông. Sự xuất hiện của một huyền thoại bóng đá Hà Lan chắc chắn mang đến sức hút đáng kể cho đội bóng nghiệp dư này.

Sneijder làm việc ở giải Hạng 9 Hà Lan.

Đáng chú ý, quyết định của Sneijder còn xuất phát từ mối quan hệ gia đình. Em trai anh, Rodney, hiện là thành viên ban huấn luyện Eminent Boys. Trước đó, cựu tiền vệ 41 tuổi chủ yếu đảm nhiệm vai trò cố vấn chiến thuật cho một số tổ chức thể thao nghiệp dư, thay vì trực tiếp dẫn dắt đội bóng.

Moes Cakir, một thành viên ban lãnh đạo Eminent Boys, tiết lộ Sneijder nhanh chóng đồng ý khi nhận được lời đề nghị. "Wesley không chỉ là anh trai của Rodney mà còn là người bạn thân thiết của chúng tôi. Cậu ấy lập tức đón nhận lời mời và rất hào hứng với việc hỗ trợ đội bóng. Chúng tôi hy vọng Sneijder có thể tạo ra cú hích cho toàn đội", ông Cakir nói.

Eminent Boys được đánh giá là môi trường vừa sức, giúp Sneijder tích lũy kinh nghiệm và chứng tỏ năng lực trước khi dẫn dắt các CLB lớn hơn.

Sneijder không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Khi còn thi đấu, anh từng giành chức vô địch La Liga cùng Real Madrid mùa 2007/08. Tuy nhiên, đỉnh cao đáng nhớ nhất đến vào mùa giải 2009/10 khi tiền vệ người Hà Lan trở thành nhân tố quan trọng nhất giúp Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử gồm Serie A, Coppa Italia và Champions League dưới thời Jose Mourinho.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.