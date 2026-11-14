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Thể thao

Tuyển Hà Lan hủy diệt Hy Lạp

  • Thứ bảy, 14/11/2026 06:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 14/11, Hà Lan đánh bại Hy Lạp với tỷ số 7-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ năm bảng B Nations League A.

Hà Lan hủy diệt Hy Lạp trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Kết quả kể trên giúp thầy trò Xavi tiến gần tấm vé vào vòng tứ kết, tuy nhiên "Cơn lốc màu da cam" chưa thể sớm đi tiếp do Đức thắng Serbia 3-1 ở trận đấu cùng giờ.

Đội chủ nhà áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Konstantinos Mavropanos chuyền hỏng tạo cơ hội để Crysencio Summerville mở tỷ số. 6 phút sau, Joey Veerman chọc khe tinh tế để Tijjani Reijnders nhân đôi cách biệt. Đến phút 18, Donyell Malen kiến tạo thuận lợi giúp Reijnders đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 24, Fotis Ioannidis đưa bóng vào lưới Hà Lan, tuy nhiên VAR từ chối bàn thắng vì lỗi chạm tay. Không lâu sau đó, hàng công chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép.

Phút 33, từ đường chuyền dài của Veerman, Denzel Dumfries đánh đầu kiến tạo cho Reijnders hoàn tất cú hat-trick. Năm phút trước giờ nghỉ, Malen bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang để Jurrien Timber đệm bóng cận thành, khép lại hiệp một với tỷ số 5-0.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Phút 59, thủ môn Konstantinos Tzolakis cản phá đường căng ngang của Dumfries nhưng bóng bật ra đúng tầm để Timber sút bồi, nâng tỷ số lên 6-0. Chỉ hai phút sau, Dumfries tiếp tục kiến tạo từ cánh phải, giúp Malen dứt điểm ấn định chiến thắng 7-0.

Thống kê sau trận phản ánh sự vượt trội của Hà Lan với 17 cú sút, 13 lần trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 4,39. Trong khi đó, đội bóng của Ivan Jovanovic chỉ tung ra 9 pha dứt điểm, 1 lần trúng đích. Dù thủ thành Tzolakis thực hiện 6 pha cứu thua, Hy Lạp vẫn nhận thất bại nặng nề.

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