Smartphone lạ của hãng Trung Quốc bị tố bắt chước Apple, Sony

Honor gây chú ý với video giới thiệu Robot Phone, nhưng thiết kế cũng như hình ảnh lại khiến nhiều người liên tưởng đến sản phẩm của Apple và Sony.

Cụm camera xoay ra được của chiếc Robot Phone. Ảnh: The Verge.

Honor vừa công bố đoạn video giới thiệu Robot Phone, thiết bị được hãng mô tả là bước đột phá trong Kế hoạch Alpha, hướng tới tương lai nơi con người và máy móc tương tác chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, video này đang gây tranh cãi vì nhiều chi tiết thiết kế mang nét tương đồng với sản phẩm của Apple và Sony.

Bên cạnh dòng Magic 8, Honor hé lộ chiếc điện thoại AI mới đang trong giai đoạn phát triển. Theo mô tả, thiết bị này sẽ "định nghĩa lại sự chung sống giữa con người và máy móc”. Tuy nhiên, cách thể hiện trong video lại khiến người xem liên tưởng mạnh đến những thương hiệu quen thuộc.

Phần mở đầu video xuất hiện dòng chữ iPhone trước khi chuyển thành AiPhone, như một cách chơi chữ gợi ý về điện thoại AI. Ngay sau đó, khung hình chuyển sang một mẫu máy có thiết kế khá giống iPhone 17 Pro, dù chỉ thoáng qua. Nhiều nhà quan sát nhận định Honor đang gợi nhắc đến ngôn ngữ thiết kế mà Apple định hình trong nhiều năm qua, hiện cũng được nhiều công ty smartphone tại Trung Quốc áp dụng.

Không chỉ dừng ở đó, mặt sau của thiết bị trong video cũng có điểm tương đồng với logo Sony Alpha, dòng máy ảnh không gương lật nổi tiếng của Sony. Chi tiết này càng khiến người xem đặt câu hỏi về mức độ lấy cảm hứng của Honor khi xây dựng hình ảnh cho Robot Phone.

Khi đóng lại, Robot Phone có thiết kế mặt sau giống iPhone 17 Pro. Ảnh: 9to5google.

Trong video, Honor mô tả chiếc điện thoại AI mới như một thực thể có tính sống động. Trong đó, một số cảnh cho thấy Robot Phone tự ghi lại nội dung, trong khi chủ nhân chỉ đơn giản đứng gần đó.

Theo Honor, đây là bước tiến trong Kế hoạch Alpha, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa giá trị người dùng và các mô hình AI. Dù vậy, video không tiết lộ chi tiết về phần cứng hay phần mềm, khiến nhiều người cho rằng đây mới chỉ là ý tưởng ban đầu hoặc đoạn teaser mang tính quảng bá.

Honor cho biết sẽ công bố thêm thông tin về dự án Robot Phone tại Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC) 2026, nơi công ty dự kiến chia sẻ chi tiết hơn về định hướng AI và kế hoạch phát triển thiết bị này.