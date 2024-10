Smart Tank 580 - máy in gia đình 'cân' mọi nhu cầu in ấn

Việc sở hữu thiết bị nhỏ gọn như HP Smart Tank 580 giúp các phụ huynh có con nhỏ, giáo viên, sinh viên dễ dàng in ấn chất lượng cao, tiết kiệm thời gian và an tâm sử dụng.

Dù là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hay phụ huynh có con nhỏ, nhu cầu in ấn vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Việc sở hữu một chiếc máy in tại nhà giúp tối ưu thời gian khi có thể đáp ứng nhu cầu in ấn ngay lập tức.

Bước vào mùa mua sắm cuối năm, với những ưu điểm vượt trội cùng khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu in ấn, từ in màu rực rỡ bền lâu đến in từ xa với ứng dụng HP Smart, kết hợp chế độ bảo hành uy tín, HP Smart Tank 580 hứa hẹn trở thành trợ thủ thế hệ mới đắc lực cho mọi gia đình.

Sắm máy in tại nhà, chủ động hơn trong cuộc sống

Hiện nay, việc tìm một tiệm photocopy để in ấn rất dễ dàng, khiến nhiều người băn khoăn liệu có nên đầu tư máy in cá nhân. Tuy nhiên, trước nhịp sống bận rộn cùng nhu cầu liên tục phát sinh với tính chất ngày càng đa dạng, không phải ai cũng dễ dàng ra ngoài để in ấn.

Máy in cá nhân là khoản đầu tư xứng đáng cho các gia đình.

Đặc biệt, với các gia đình có con nhỏ trong độ tuổi tới trường, giáo viên hay thậm chí sinh viên năm cuối, sở hữu một chiếc máy in tại nhà được xem là lựa chọn thông minh, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tăng tính chủ động khi đảm bảo có những tài liệu mong muốn nhanh chóng.

Chiếc máy in “tất cả trong một” như HP Smart Tank 580 là một lựa chọn như vậy. Thiết bị nhỏ gọn với khả năng in màu chất lượng cao, in từ xa qua ứng dụng HP Smart cùng nhiều tính năng nổi bật là khoản đầu tư hợp lý, hỗ trợ đắc lực cho nhân viên văn phòng, giáo viên hay sinh viên năm cuối, phụ huynh có con nhỏ trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.

HP Smart Tank 580 được ví như chiếc máy in “tất cả trong một”.

HP Smart Tank 580 có gì đặc biệt?

Với mức giá hợp lý chỉ khoảng 4,9 triệu đồng, máy in phun HP Smart Tank 580 được ví như khoảng đầu tư một lần cho nhu cầu “tất cả trong một”.

In màu rực rỡ, nét mực bền lâu: HP Smart Tank 580 là dòng máy in phun màu, được thiết kế để in ấn chất lượng cao. Máy mang tới những bản in sắc nét nhất khi in đen trắng với độ phân giải tới 1.200 x 1.200 dpi, hay những bản in rực rỡ chuẩn màu khi in màu với độ phân giải tới 800 x 1200 dpi. Thiết bị có khả năng in trên nhiều loại giấy với đa dạng kích cỡ. Bên cạnh đó, hộp mực in phun đi kèm cũng mang tới chất lượng mực cao cấp, với độ chuẩn xác và độ bền màu tối đa.

In từ xa với ứng dụng HP Smart: Thiết kế cho người dùng hiện đại, máy in HP Smart Tank 580 không chỉ có khả năng kết nối qua USB 2.0, Bluetooth, mà bằng qua Wi-Fi băng tần đơn và in được từ xa với ứng dụng HP Smart. Với chiếc smartphone được cài đặt ứng dụng, người dùng giờ đây có thể ấn lệnh in kể cả khi đang cách xa thiết bị nhiều km. Bên cạnh in ấn thông thường, ứng dụng HP Smart còn cho phép scan, chỉnh sửa tài liệu với nhiều kích cỡ, định dạng hoặc trực tiếp in tài liệu từ cloud một cách tiện lợi, dễ dàng và thông minh.

Người dùng dễ dàng in, scan, chỉnh sửa... tài liệu từ xa với ứng dụng HP Smart.

Sử dụng tiện lợi hàng ngày tại nhà: Thay vì phải nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ hoặc mang thiết bị tới trung tâm bảo hành để thay mực như các dòng máy in đời trước, HP Smart Tank 580 sở hữu hệ thống nạp mực chống tràn cải tiến. Người dùng chỉ cần tắt máy, mở khay và tiếp mực mà không cần lo lắng về quy trình phức tạp hay lấm bẩn.

Thiết bị sở hữu hệ thống nạp mực chống tràn cải tiến.

Với những tính năng đặc trưng trên, HP Smart Tank 580 được xem là lựa chọn in ấn thông minh cho cuộc sống hiện đại. Không yêu cầu người dùng “rành” công nghệ, thiết bị dễ dàng sử dụng với mọi đối tượng, có thể đồng hành học sinh, sinh viên suốt quãng thời gian học tập đến khi đi làm để in bài tập, luận án, bản vẽ... phù hợp để làm máy in gia đình, giúp phụ huynh, giáo viên dễ dàng đồng hành các con trong việc học hoặc những hoạt động giải trí hàng ngày.

Ngoài ra, người dùng hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng máy in HP Smart Tank 580 nhờ chế độ bảo hành “đổi mới 1-1” trong 30 ngày với lỗi từ nhà sản xuất. Độc giả truy cập tại đây để biết chi tiết.