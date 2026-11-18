Thanh tra Chính phủ đưa SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu vào danh sách thanh tra dự phòng về phòng, chống rửa tiền trong năm 2027

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 với tổng cộng 108 cuộc, gồm 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Đáng chú ý, trong danh sách thanh tra dự phòng có nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn trên thị trường.

Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trong năm 2027.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) phụ trách cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp.

Các đơn vị được nêu tên gồm Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu và một số đơn vị khác có liên quan.

Theo kế hoạch, phạm vi thanh tra không bao gồm hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026. Cuộc thanh tra dự kiến triển khai trong quý IV/2027, thời hạn 45 ngày.

Bên cạnh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, danh sách thanh tra dự phòng còn đề cập nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và thương mại điện tử.

Trong lĩnh vực tài chính, Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và hoạt động mua, bán, xử lý nợ, tài sản tại Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Cuộc thanh tra này do Cục IV phụ trách, dự kiến triển khai trong quý II/2027, với thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến năm 2026.

Cũng thuộc lĩnh vực này, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các tổ chức, đơn vị liên quan nằm trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; mua, quản lý và xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Cuộc thanh tra dự kiến được triển khai trong quý IV/2027.

Thanh tra một loạt website bán hàng trực tuyến nổi tiếng

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, Thanh tra Chính phủ đưa chủ sở hữu các website, sàn thương mại điện tử như Tiki.vn, Chotot.com, Vatgia.com, Enbac.com, Shopee.vn và Lazada.vn cùng một số doanh nghiệp liên quan vào danh sách thanh tra dự phòng.

Nội dung tập trung vào việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, với thời kỳ thanh tra từ năm 2023 đến năm 2026.

Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đơn vị chủ trì chủ động nắm tình hình, thu thập và phân tích thông tin, tài liệu để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo và phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Đối với các cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế theo quy định.