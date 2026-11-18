Thanh tra Chính phủ đưa chủ sở hữu các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Chợ Tốt vào kế hoạch thanh tra dự phòng năm 2027.

Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 với tổng cộng 108 cuộc, gồm 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Đáng chú ý, trong danh sách thanh tra dự phòng có cuộc thanh tra việc tuân thủ pháp luật về hoạt động thương mại điện tử đối với chủ sở hữu nhiều website, sàn giao dịch thương mại điện tử lớn tại Việt Nam.

Cụ thể, các website, sàn thương mại điện tử được nêu tên gồm Tiki.vn, Chotot.com, Vatgia.com, Enbac.com, Shopee.vn và Lazada.vn, cùng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác hoạt động thương mại điện tử có liên quan.

Theo kế hoạch, cuộc thanh tra do Cục IX thuộc Thanh tra Chính phủ phụ trách, dự kiến triển khai trong quý IV/2027.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc tuân thủ pháp luật về hoạt động thương mại điện tử đối với chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2023 đến năm 2026. Như vậy, phạm vi xem xét bao trùm hoạt động thương mại điện tử trong 4 năm.

Việc đưa các nền tảng trên vào danh sách thanh tra dự phòng là một nội dung trong kế hoạch thanh tra năm 2027, không đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng đã xác định các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Thanh tra Chính phủ, kế hoạch thanh tra năm 2027 được xây dựng nhằm chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước.

Cơ quan này yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì chủ động thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu, dữ liệu và rủi ro để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở kết quả nắm tình hình và quy định pháp luật, các đơn vị sẽ tham mưu, đề xuất tiến hành thanh tra đối với những nội dung có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Đối với những cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xem xét các biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế theo thẩm quyền.

Hoạt động thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm, không gây cản trở đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.