Bộ Chính trị giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 118 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế đối với hệ thống thanh tra Nhà nước, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế; chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Đảng ủy Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện phương án nâng cấp Trường Cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra Việt Nam trên cơ sở làm rõ nhu cầu đào tạo, chức năng, nhiệm vụ, chương trình, đội ngũ, nguồn lực và hiệu quả hoạt động. Việc nâng cấp đảm bảo đảm thiết thực, khả thi, không hình thức, trùng lặp, không phát sinh đầu mối, tầng nấc trung gian không cần thiết; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp; thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

“Không chuyển tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của thanh tra tỉnh lên Trung ương; không thành lập thanh tra khu vực. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đến cơ sở, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn, trách nhiệm quản lý”, kết luận nêu.

Bộ Chính trị lưu ý kiểm soát chất lượng hoạt động thanh tra; kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thanh tra lại theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng, hiệu lực thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; thống nhất tiêu chuẩn chức danh, đào tạo, bồi dưỡng, quản trị dữ liệu và tham gia công tác cán bộ theo quy định.

Đối với ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được yêu cầu chủ trì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc thí điểm cơ chế ủy ban kiểm tra cấp trên tham gia trực tiếp nhận xét, đánh giá thường trực uỷ ban kiểm tra cấp dưới; cơ chế điều động, luân chuyển ủy viên, thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới đến vị trí tương đương tại địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Việc nghiên cứu, đề xuất phải bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, phân cấp quản lý cán bộ; có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp, không làm giảm trách nhiệm của cấp ủy địa phương.

Đối với ban Nội chính, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục duy trì ban Nội chính cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của cấp ủy cùng cấp; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy về nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và công tác cán bộ theo phân cấp.

Cần tăng cường vai trò của Ban Nội chính Trung ương trong định hướng công tác nội chính đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; thống nhất quy trình, tiêu chuẩn, chế độ thông tin, báo cáo, dữ liệu và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ban Nội chính Trung ương định hướng nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng khung nội dung chương trình công tác hằng năm để ban nội chính cấp tỉnh cụ thể hoá, tham mưu cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và cải cách tư pháp; theo dõi, đôn đốc, phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, liên ngành, liên địa phương theo thẩm quyền.

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, đề xuất cơ chế tham gia ý kiến hoặc hiệp y đối với nhân sự lãnh đạo ban nội chính cấp tỉnh, xác định rõ chức danh, phạm vi, trình tự, trách nhiệm và thẩm quyền quyết định cuối cùng, bảo đảm đúng phân cấp quản lý cán bộ; tăng cường luân chuyển, biệt phái cán bộ theo quy định.

Về quan điểm và định hướng chung, Bộ Chính trị yêu cầu cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành, không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý theo nguyên tắc “song trùng”, trong đó phân định rõ trách nhiệm giữa chủ thể lãnh đạo, quản lý trực tiếp với chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm không chồng chéo thẩm quyền, không để nhiều chủ thể cùng quyết định một nội dung.

Trên cơ sở cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành, Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy của từng hệ thống theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết.

Các cơ quan cũng cần xác định và bố trí biên chế, nguồn lực căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng, mức độ phức tạp của công việc và đặc điểm địa bàn; nâng cao khả năng cơ động, điều phối lực lượng, bám sát cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đi kèm đó là rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, ngạch chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và khung năng lực của từng hệ thống; gắn công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực và kết quả thực hiện.

“Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, biệt phái, tham gia ý kiến hoặc hiệp y cán bộ phù hợp với đặc thù từng hệ thống và đúng phân cấp quản lý cán bộ. Tiếp tục thực hiện, đánh giá hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh người đứng đầu không là người địa phương; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp với tính chất công việc, yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ kiểm tra, nội chính, thanh tra”, theo định hướng của Bộ Chính trị.