Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Cục, Vụ

Thanh tra Chính phủ công bố và trao quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Cục, Vụ và Chánh Văn phòng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Đình Hưng. Ảnh: Báo Thanh tra.

Ngày 31/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ đối với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III).

Theo quyết định, ông Trần Đình Hưng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), Thanh tra Chính phủ kể từ ngày 5/11/2026.

Ông Trịnh Văn Cường, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ và ông Trịnh Minh Tâm, Phó Cục trưởng Cục IX giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế. Ảnh: TTCP.

Trước đó, ngày 30/10, ông Trịnh Văn Cường, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; ông Trịnh Minh Tâm, Phó Cục trưởng Cục IX được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

Trong tuần Thanh tra Chính phủ cũng công bố một số quyết định nhân sự khác: Ông Lê Xuân Chương, Chánh Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI), Thanh tra Chính phủ.

Ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kiêm Trưởng ban Nghiên cứu chuyên đề, Thanh tra Chính phủ.