Sau nhiều ngày điều trị suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp, Siu Black đã được xuất viện vào 1/11. Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe nữ ca sĩ hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Siu Black đã có 5 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Hùng Vương (Gia Lai). Trong hình ảnh mới nhất, Siu Black xuất hiện tươi tỉnh. Ca sĩ cũng cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc để giúp cô hồi phục nhanh hơn dự kiến. Thời gian tới, Siu Black nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tại nhà.

Siu Black ngất xỉu tại nhà riêng từ giữa tháng 10 rồi nhập viện và nằm điều trị ở bệnh viện Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Sau đó, tình hình của Siu Black chuyển nặng. Cô không nói chuyện được và không nhận ra mọi người xung quanh. Do đó, gia đình xin chuyển nữ ca sĩ về bệnh viện ở Gia Lai. Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết ca sĩ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp.

Hình ảnh Siu Black xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương (Gia Lai).

Tới 29/10, thông qua trang cá nhân, người nhà Siu Black thông báo nữ ca sĩ đã khỏe lại sau vài ngày điều trị, đồng thời cảm ơn khán giả luôn yêu mến, động viên.

Trước khi nhập viện, Siu Black thường chia sẻ các video, vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày lẫn những buổi biểu diễn. Hôm 19/10, tức ít ngày trước khi nhập viện, cô biểu diễn tại Quảng Trị. Theo video do nữ ca sĩ đăng tải, cô vui vẻ khi được khán giả cổ vũ, xin chụp hình cùng.

Siu Black sinh năm 1967, được mệnh danh “họa mi Tây Nguyên” nhờ giọng hát nội lực, cao vút. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Siu Black học thanh nhạc tại trường nghệ thuật Đắk Lắk, sau đó tham gia đoàn ca múa địa phương. Kể từ đó, Siu Black tham gia nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ.