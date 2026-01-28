Siu Black rút khỏi đêm nhạc ở Đà Lạt

Siu Black rút khỏi đêm nhạc ngày 29/1 tại Đà Lạt với lý do sức khỏe. Hồi cuối 2025, nữ ca sĩ nhập viện và nằm điều trị nhiều ngày.

Mới đây, Siu Black thông báo không thể tham gia đêm nhạc diễn ra ngày 29/1 tại Đà Lạt với lý do sức khỏe.

“Siu Black xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả và gửi lời xin lỗi đặc biệt đến BTC chương trình. Đáng lẽ ngày mai 29/1, Siu Black có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ, giao lưu và hát cùng quý khán giả thân thương. Tuy nhiên, vì sức khỏe nên Siu Black đành lỗi hẹn với quý vị. Sau khi sức khỏe tốt nhất, Siu Black xin hứa gặp lại khán giả và BTC sớm nhất tại Đà Lạt để trả lại ân tình này”, nữ ca sĩ viết.

Siu Black rút khỏi đêm nhạc. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Siu Black hoạt động trở lại và đi diễn ở nhiều nơi như Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi…

Ca sĩ ngất xỉu tại nhà riêng từ giữa tháng 10/2025 rồi nhập viện và nằm điều trị ở bệnh viện Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Sau đó, tình hình của ca sĩ chuyển nặng. Cô không nói chuyện được và không nhận ra mọi người xung quanh.

Do đó, gia đình xin chuyển nữ ca sĩ về bệnh viện ở Gia Lai. Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết ca sĩ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp.

Tới 29/10/2025, thông qua trang cá nhân, người nhà Siu Black thông báo nữ ca sĩ đã khỏe lại sau vài ngày điều trị, đồng thời cảm ơn khán giả luôn yêu mến, động viên.

Siu Black được xuất viện vào 1/11/2025. Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe nữ ca sĩ hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Siu Black sinh năm 1967, được mệnh danh “họa mi Tây Nguyên” nhờ giọng hát nội lực, cao vút. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Siu Black học thanh nhạc tại trường nghệ thuật Đắk Lắk, sau đó tham gia đoàn ca múa địa phương.

Kể từ đó, Siu Black tham gia nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ. Trước khi nhập viện, Siu Black thường chia sẻ các video, vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày lẫn những buổi biểu diễn.