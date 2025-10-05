Sinh viên quốc tế giảm, các ĐH Mỹ phải 'thắt lưng buộc bụng'

Sinh viên quốc tế có thể bỏ qua Mỹ để đến các quốc gia thân thiện hơn khi chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục tấn công vào các trường đại học và thu hồi thị thực.

Số lượng sinh viên giảm có thể gây tổn hại cho các trường học và các ngành kinh tế liên quan.

Theo hãng tin Reuters, Đại học DePaul đã thông báo với giảng viên rằng họ sẽ cắt giảm ngay lập tức chi tiêu sau khi số lượng sinh viên quốc tế giảm 30% vào mùa thu này. Đây là động thái mới nhất của các trường đại học Mỹ nhằm ứng phó với các chính sách giáo dục và nhập cư gây xáo trộn của chính quyền Tổng thống Trump.

Trong một bản ghi nhớ ngày 30/9, Hiệu trưởng Robert Manuel đã viết rằng mức cắt giảm vẫn đang được xác định, nhưng các biện pháp có thể bao gồm ngừng tuyển dụng, cắt giảm lương lãnh đạo và hạn chế các khoản chi tiêu tùy ý.

DePaul là một trong số những trường đại học đầu tiên công bố cắt giảm ngân sách do các động thái gần đây của chính phủ nhằm trục xuất hàng trăm sinh viên quốc tế tới Mỹ bằng thị thực du học. Điều này khiến các trường có nguy cơ bị mất hàng tỷ USD tiê tài trợ cho các chương trình nghiên cứu học thuật mà nhiều trong số đó là sức hút mạnh mẽ đối với sinh viên nước ngoài.

Một số sinh viên đã bị thu hồi thị thực, trong khi sinh viên xin thị thực mới thì phải đối mặt với tình trạng chậm trễ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu sinh viên mới phải công khai tài khoản mạng xã hội để các quan chức chính phủ, những người thẩm định hồ sơ xin thị thực có thể sàng lọc những sinh viên bị coi là có thái độ thù địch với Mỹ.

Vào tháng 5, chính phủ Mỹ đã ngăn Đại học Harvard tuyển sinh viên quốc tế sau khi trường này đã không giải quyết được vấn nạn bài Do Thái và quấy rối sắc tộc trong trường. Một tòa án quận của Mỹ đã tạm thời chặn hành động này, nhưng chính phủ đã đệ đơn kháng cáo.

Khi được yêu cầu bình luận, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gửi tuyên bố lưu ý rằng chính phủ có quyền giám sát hành động của sinh viên nước ngoài.

Nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump cũng khiến lượng sinh viên quốc tế giảm sút. Năm 2017, ông Trump đã cấm nhập cảnh với công dân bảy quốc gia Hồi giáo và nhiều trường đại học báo cáo lượng ứng viên nước ngoài giảm mạnh. Mức sụt giảm còn lớn hơn trong đại dịch COVID-19.

Theo ước tính của tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội Nhà giáo dục Quốc tế (NAFSA), khoảng 1,2 triệu sinh viên quốc tế đã học tập tại Mỹ trong năm học 2024 - 2025 . Vào tháng 7, NAFSA dự đoán con số này sẽ giảm tới 15% trong năm nay, gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ gần 7 tỷ USD .

Theo các cuộc phỏng vấn ban quản lý hoặc người phát ngôn của 10 trường có tỷ lệ tuyển sinh quốc tế cao, tất cả đều cho biết có tình trang sụt giảm tổng số sinh viên quốc tế đăng ký, từ mức giảm 1% tại Đại học Illinois Urbana-Champaign đến mức giảm 19% tại Đại học Buffalo.

Cả hai trường đều tuyển sinh thêm sinh viên quốc tế năm nhất vào mùa thu này. Tuy nhiên, tình trạng sụt giảm mạnh về số lượng sinh viên sau đại học từ nước ngoài đã khiến tổng số sinh viên quốc tế của hai trường giảm mạnh. Mức sụt giảm này rõ rệt nhất ở nhóm năm đầu thạc sĩ. Các trường đã có mức giảm lần lượt là 22% và 58%.

Tiến sĩ Fanta Aw, Giám đốc điều hành NAFSA, cho biết suy giảm số lượng sinh viên năm nhất đều có tác động tích lũy. Khi sinh viên năm nhất trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ nhưng quyết định không đăng ký học, trường sẽ mất học phí trong hai năm.

Trong nhiều năm, các trường cao đẳng và đại học tại xứ sở cờ hoa đã thu hút ngày càng nhiều sinh viên quốc tế. Đây là những người thường đóng toàn bộ học phí, tạo ra một nguồn trợ cấp hiệu quả cho sinh viên trong nước.

Ngày 1/10, chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu các trường đại học ký một thỏa thuận mới nhằm mục đích giới hạn số lượng tuyển sinh đại học quốc tế ở mức 15%.

Bản ghi nhớ gửi các trường có đoạn: “Các trường đại học phụ thuộc vào sinh viên quốc tế để duy trì hoạt động sẽ có rủi ro và trong đó có việc giảm số lượng để dành cho chỗ những sinh viên Mỹ xứng đáng”.

Tháng 6 vừa rồi, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cảnh báo rằng tình trạng tuyển sinh giảm sút có thể gây rủi ro tài chính cho một số trường. Nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là các trường có chương trình sau đại học phụ thuộc nhiều vào sinh viên quốc tế. Mức độ phụ thuộc này đã tăng lên trong suốt 10 năm qua.

Moody’s cảnh báo: “Sinh viên cao học thường phải đóng học phí cao hơn ở một số chương trình, nên nếu mất đi nhóm sinh viên này, nguồn thu của trường có thể bị ảnh hưởng nặng nề”.