Sinh hoạt của người Hà Nội bên bờ sông Hồng xưa

Sông Hồng và cầu Long Biên nhìn từ trên cao, ảnh chụp vào đầu thế kỷ XX. Dòng sông dài hơn 1.100 km này mang theo lượng phù sa lớn bồi đắp nên đồng bằng Bắc Bộ và gắn với lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội. Cầu Long Biên được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX, từng là tuyến giao thông quan trọng bắc qua sông Hồng và chứng kiến nhiều đổi thay của Hà Nội qua các thời kỳ.