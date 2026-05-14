Sinh hoạt của người Hà Nội bên bờ sông Hồng xưa

Sông Hồng và cầu Long Biên nhìn từ trên cao, ảnh chụp vào đầu thế kỷ XX. Dòng sông dài hơn 1.100 km này mang theo lượng phù sa lớn bồi đắp nên đồng bằng Bắc Bộ và gắn với lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội. Cầu Long Biên được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX, từng là tuyến giao thông quan trọng bắc qua sông Hồng và chứng kiến nhiều đổi thay của Hà Nội qua các thời kỳ.
Ảnh chụp những bè tre xuôi dòng trên sông Hồng. Từ dòng sông này, những làng xã san sát hình thành dọc hai bên bờ, tạo nên nếp sống “trên bến dưới thuyền” quen thuộc của miền Bắc xưa. Các bến sông không chỉ là nơi giao thương mà còn là điểm khởi đầu của những chợ cửa sông sầm uất, nơi hàng hóa từ miền ngược xuôi về Kinh kỳ.
Người Bát Tràng đi gánh nước bên bờ sông. Trong nhiều thế kỷ, dòng sông là nguồn nước sinh hoạt, giao thông và mạch giao thương quan trọng nuôi sống làng gốm ven sông này. Từ bến nước sông Hồng, đất sét, củi đốt và gốm thành phẩm được vận chuyển bằng thuyền đi khắp Bắc bộ.
Một khu chợ được tổ chức trước đình Bát Tràng. Được xây dựng từ năm 1720, đình là nơi thờ sáu vị thần có công giúp nước và là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của cư dân làng gốm. Với nhiều cộng đồng ven sông Hồng, tục thờ thủy thần từ lâu gắn liền đời sống cư dân nhằm cầu mong dòng nước hiền hòa, mùa màng thuận lợi và việc giao thương trên sông được bình an.
Trận lũ năm 1926 ở dòng sông nhìn từ trên cao. Trong nhiều thế kỷ, lũ lụt là một phần ám ảnh trong đời sống cư dân đồng bằng sông Hồng. Thời Pháp thuộc, trung bình cứ 3 năm lại xảy ra một vụ vỡ đê lớn.
Trận lũ năm 1926 làm vỡ đê ở nhiều nơi, gây ngập khoảng 100.000 ha đất canh tác. Trước đó, các trận lụt năm 1893 và 1915 khiến nhiều tỉnh nằm bên bờ phải con sông chìm trong nước, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống người dân.
Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nối khu phố cổ Hà Nội với phía đông thành phố.
Công nhân và người dân gia cố tuyến đê sông Hồng dọc bến đường Trần Quang Khải ngày nay và đường Trần Nhật Duật. Trong nhiều thập kỷ, việc chống lũ và bảo vệ hệ thống đê điều là nhiệm vụ sống còn với cư dân Hà Nội, khi con sông thường xuyên dâng cao vào mùa mưa bão.
Phong cảnh một nhánh suối nhỏ đổ vào sông Hồng cuối thế kỷ XIX và ảnh chụp đài quan sát của thành cổ Lào Cai - khu vực từng giữ vị trí quan trọng trên tuyến giao thương và phòng thủ dọc thượng nguồn sông.
