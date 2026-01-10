Singapore điều tra đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia

Chính phủ Singapore và Indonesia đang phối hợp điều tra các cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán trẻ sơ sinh sang Singapore để cho làm con nuôi.

Trong tuyên bố chung ngày 9/1, Bộ Nội vụ Singapore (MHA) và Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình (MSF) cho biết các cơ quan chức năng nước này cũng đang liên hệ với các gia đình nhận con nuôi bị ảnh hưởng để giải thích rõ tình hình.

Các thông tin về đường dây buôn người nói trên xuất hiện từ giữa năm 2025, sau khi giới chức Indonesia bắt giữ khoảng 10 nghi phạm tại tỉnh Tây Java.

Theo tuyên bố, cảnh sát Singapore và MSF đã đề nghị cảnh sát Indonesia và Bộ các vấn đề xã hội Indonesia chia sẻ kết quả điều tra, đồng thời xác minh hoàn cảnh của các trẻ em đã được đưa sang Singapore để làm con nuôi. Cảnh sát Singapore cũng đang hỗ trợ phía Indonesia trong quá trình điều tra, sau khi nhận được đề nghị từ cảnh sát Indonesia vào tháng 9/2025.

Trước đó, giới chức Indonesia đã đề nghị cảnh sát Singapore xác minh thông tin về 3 công dân Singapore bị cho là có liên quan đến đường dây buôn bán người này. Do quá trình điều tra đang diễn ra, việc xử lý hồ sơ xin nhập quốc tịch cho các trẻ em liên quan đã bị chậm trễ và MSF cùng Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cửa khẩu (ICA) đang làm việc trực tiếp với các gia đình nhận con nuôi.

Tháng 7 năm ngoái, cảnh sát tỉnh Tây Java đã bắt giữ 13 đối tượng bị tình nghi buôn bán hàng chục trẻ sơ sinh sang Singapore thông qua một mạng lưới cho con nuôi trái phép.

Giới chức Indonesia cho biết đường dây này đã hoạt động từ năm 2023 và được cho là đã buôn bán ít nhất 25 trẻ sơ sinh, chủ yếu đưa sang Singapore, trong khi một số trường hợp khác được đưa đến nhiều thành phố khác trên lãnh thổ Indonesia.

Vụ việc bị phát giác sau khi một phụ huynh trình báo vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, từ đó cảnh sát bắt giữ một nghi phạm đã thừa nhận mua bán 24 trẻ em.