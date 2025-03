'Siêu thực phẩm' vừa dưỡng nhan lại bổ gan

Từ xưa, phụ nữ ở gia đình quyền quý thường dùng yến sào để dưỡng nhan. Không chỉ dừng lại ở đó, yến sào còn có tác dụng bình can hỏa, dưỡng âm, bổ thận, là thuốc quý của phụ nữ.

Yến sào thường được kết hợp với các dược liệu khác như táo đỏ, kỷ tử, đường phèn. Ảnh: ĐMX.

Mỗi loại thuốc hoặc thực phẩm đều mang đặc tính và mùi vị riêng, tác động nhất định đến cơ thể chúng ta. Khi bị bệnh, chúng ta dùng chúng để điều hòa khí âm dương đang bất thường trong cơ thể, đây thực chất là một quá trình điều chỉnh những sai lệch.

Do đó, nếu cơ thể khỏe mạnh hay vừa hồi phục, hoặc khi bệnh tình đang phức tạp, tôi không khuyến khích các bạn tự ý dùng thuốc, kể cả các món vừa là thuốc vừa là thức ăn như câu kỷ tử hay sơn tra. Có thể các bạn nghĩ chúng khá an toàn, nhưng vẫn không nên sử dụng tùy tiện, tránh ảnh hưởng đến thể trạng ban đầu của chúng ta.

Yến sào là loại thực phẩm đắt đỏ song công dụng dưỡng âm tuyệt vời rất tương xứng với giá tiền.

Trong tác phẩm Hồng lâu mộng, sau khi phân tích bệnh tình của Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa đã nói: “Mỗi sáng thức dậy lấy một lạng yến sào thượng hạng, năm đồng đường phèn, dùng ấm bạc nấu thành cháo, nếu ăn quen rồi còn tốt hơn thuốc nữa, tư âm bổ khí là số một.”

Phụ nữ của các gia đình giàu có thời xưa đã tìm hiểu kỹ lưỡng về cách ăn yến sào, do nó thực sự đem lại hiệu quả dưỡng âm, bổ thận, dưỡng huyết sinh tinh, tăng cường tỳ vị. Vì vậy từ xa xưa, yến sào đã được coi là một vị thuốc bổ hạng sang. Ngoài ra, yến sào còn có công dụng bình can hỏa, tư dưỡng can âm.

Nhiều bạn mua yến sào đường phèn nhưng lại không biết công dụng cụ thể, mà chỉ biết qua loa về hiệu quả “làm đẹp” ghi trên bao bì. Thực ra công dụng “làm đẹp” này bắt nguồn từ khả năng tư âm của yến sào. Những thực phẩm có chất dính như ngân nhĩ, yến sào đều giúp tư dưỡng âm.

Có nhiều cách ăn yến sào, bạn có thể đun với đường phèn hoặc làm theo công thức sau: 50g yến sào, 20g long nhãn, 20g câu kỷ tử và một lượng đường phèn vừa phải. Rửa sạch long nhãn, câu kỷ tử và cho vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi rồi vặn nhỏ lửa hầm nửa tiếng. Sau đó cho yến sào, đun thêm khoảng hai phút nữa là được. Tốt nhất nên ăn vào buổi sáng lúc bụng đói, khi đó cơ thể sẽ hấp thụ nhanh và tốt hơn.

Ngoài ra, yến sào còn giúp bổ hư, dưỡng vị, bình can, dưỡng can. Do công dụng tư âm tốt nên giúp da dẻ hồng hào mịn màng, giảm nếp nhăn. Phụ nữ mang thai cũng có thể sử dụng yến sào để bồi bổ cho thai nhi. Tuy nhiên, vì thể trạng và hoàn cảnh mỗi người khác nhau, các chị em trong thai kỳ nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu muốn ăn yến sào.

Khi nhắc tới các món ăn khác, hầu như chúng tôi đều nhấn mạnh không được sử dụng trong thời gian dài, khi bệnh tình chấm dứt cũng nên ngừng ăn, bởi vì dù gì các nguyên liệu sử dụng cũng là thuốc. Nhưng yến sào thì cần sử dụng trong thời gian tương đối dài, đặc biệt là các chị em ăn yến sào với mục đích làm đẹp, phải kiên trì mới thấy hiệu quả.

Ngoài ra, mọi người cũng cần lưu ý, trong quá trình tư âm hàng ngày, nên hạn chế đồ chiên rán, cay nóng, không hút thuốc uống rượu. Nếu không bạn vừa dưỡng can âm, vừa làm hao tổn can âm, mọi thứ sẽ trở thành công cốc.