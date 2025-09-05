‘Siêu tảng băng trôi’ A23a sắp biến mất

A23a - được mệnh danh là “siêu tảng băng trôi”, một trong những tảng băng trôi lớn nhất Trái Đất - có khả năng sẽ tan chảy hoàn toàn trong vài tuần tới.

Tảng băng trôi A23a ở Nam Đại Tây Dương vào ngày 5/4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.

Gần 40 năm sau khi tách khỏi Nam Cực, “siêu tảng băng trôi” có tên gọi A23a đang di chuyển tới vùng nước ấm và có thể tan chảy hoàn toàn chỉ trong vòng vài tuần nữa. Từng nặng gần 1.000 tỷ tấn, A23a được xếp vào hàng những tảng băng trôi lâu đời nhất và lớn nhất từng được ghi nhận.

Theo phân tích từ hình ảnh vệ tinh của Copernicus, A23a hiện tan chảy còn 1/2 kích thước ban đầu, nhưng vẫn rộng tới 1.770 km2. Trong những tuần gần đây, những khối băng khoảng 400 km2 đã tách ra, trong khi những tảng nhỏ hơn có khả năng đe dọa tàu thuyền, nằm rải rác ở vùng biển xung quanh.

Andrew Meijers - nhà hải dương học vật lý thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh - cho biết A23a “tan khá nhanh” khi trôi về phía bắc. “Tôi dự đoán chúng ta không thể xác định được A23a trong vòng vài tuần nữa”, ông nói.

Hành trình của A23a. Ảnh: SCMP.

A23a tách khỏi thềm Nam Cực vào năm 1986 nhưng kẹt ở biển Weddell hơn 30 năm. Tới năm 2020, A23a bị dòng hải lưu vòng Nam Cực cuốn trôi vào Nam Đại Tây Dương.

Hồi tháng 3, A23a mắc cạn ở vùng nước nông ngoài khơi đảo Nam Georgia xa xôi, suýt đe dọa bãi kiếm ăn của chim cánh cụt và hải cẩu trưởng thành. Song tới cuối tháng 5, A23a đã trôi đi. Di chuyển về phía bắc, trong những tuần gần đây, A23a tăng tốc và đôi khi trôi với tốc độ 20 km/ngày. Tiếp xúc với vùng nước ấm hơn và bị sóng lớn xô đẩy, A23a nhanh chóng tan chảy.

Các nhà khoa học "ngạc nhiên" về thời gian A23a tồn tại, ông Meijers cho biết. "Hầu hết tảng băng trôi không đi xa đến vậy. Tảng băng này khổng lồ nên nó tồn tại lâu hơn và trôi xa hơn những tảng băng khác", ông nói.

Việc tảng băng tách khỏi Nam Cực là quá trình tự nhiên. Tuy nhiên, các chuyên gia nói tốc độ đang gia tăng, có khả năng do biến đổi khí hậu.