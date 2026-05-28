'Siêu tài năng nhí' mùa 5 nâng cấp thử thách, mở rộng sân chơi cho trẻ

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chính là sữa hạt Veyo Smarty, góp phần tiếp sức để thế hệ tài năng nhí Việt tự tin tỏa sáng.

Sau hành trình tạo dấu ấn với khán giả truyền hình suốt nhiều năm qua, Super 10 - Siêu tài năng nhí trở lại với mùa 5, tiếp tục tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về tài năng, nghị lực, đam mê của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chương trình do HTV phối hợp Madison Media Group thực hiện, phát sóng lúc 20h thứ 7 hàng tuần trên HTV7 từ 30/5. Với format tìm kiếm tài năng dành cho trẻ em 4-14 tuổi ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, võ thuật, hội họa, toán tư duy, ngoại ngữ, biểu diễn nghệ thuật hay các kỹ năng đặc biệt, Siêu tài năng nhí không đơn thuần là cuộc thi, mà trở thành nơi các em nhỏ được thể hiện cá tính, bản lĩnh và sự tự tin trước hàng triệu khán giả.

Bước sang mùa 5 với tinh thần “Ươm mầm tài năng - Vươn mình tỏa sáng”, chương trình tiếp tục được đầu tư mạnh về nội dung và cấu trúc thử thách nhằm mang đến màu sắc mới mẻ hơn cho khán giả.

Mỗi thí sinh sẽ trải qua 2 thử thách với độ khó tăng dần, đòi hỏi khả năng tư duy, sự linh hoạt cũng như bản lĩnh sân khấu để chinh phục ban giám khảo. Những phần trình diễn năm nay không chỉ tập trung vào yếu tố tài năng, mà còn khai thác chiều sâu cảm xúc, giúp khán giả hiểu hơn về câu chuyện phía sau mỗi “siêu nhí”.

Đặc biệt, mùa 5 đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của nhiều gương mặt từng gây ấn tượng ở các mùa trước, thông qua tiết mục mở màn đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Đây vừa là tiết mục trình diễn, vừa khẳng định tinh thần đồng hành của Siêu tài năng nhí trong hành trình cùng phụ huynh tiếp sức ước mơ cho trẻ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, mùa giải năm nay tiếp tục tạo điểm nhấn với sự kết hợp giữa các gương mặt quen thuộc và màu sắc mới. Hari Won tiếp tục đồng hành trong vai trò giám khảo với nguồn năng lượng tích cực, gần gũi và giàu cảm xúc. MC Gil Lê trở lại với vai trò dẫn dắt chính của chương trình, góp phần tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa thí sinh và ban giám khảo. Đặc biệt, sự xuất hiện của diễn viên Võ Tấn Phát trong vai trò giám khảo cố định mới hứa hẹn mang đến nhiều tình huống thú vị và nguồn năng lượng trẻ trung cho mùa giải năm nay.

Ngoài sân khấu chính, “Phòng siêu nhí” cũng là điểm nhấn được nhiều khán giả mong chờ ở mùa 5. Khu vực này được nâng cấp với sự xuất hiện của MC Hữu Đằng trong vai trò kết nối và đồng hành các thí sinh nhí cũng như phụ huynh phía sau sân khấu.

Đồng hành hành trình ý nghĩa của Siêu tài năng nhí mùa 5, sữa hạt Veyo Smarty chính thức trở thành nhà tài trợ chính của chương trình. Với thông điệp “Chinh phục vị ngon - Tiếp sức trí não”, sữa hạt Veyo Smarty mong muốn mang đến dưỡng chất lành từ hạt cao cấp trên hành trình phát triển tài năng, đồng thời tiếp thêm sự tự tin để các em chinh phục sân khấu lớn.

Đại diện thương hiệu cho biết việc đồng hành Siêu tài năng nhí không chỉ là hoạt động tài trợ đơn thuần, mà còn xuất phát từ sự quan tâm đến hành trình trưởng thành của trẻ, cần cả kiến thức, năng khiếu lẫn môi trường tích cực để trải nghiệm, khám phá và tự tin thể hiện bản thân. Thấu hiểu rằng phía sau mỗi tài năng là quá trình học hỏi, rèn luyện và sự đồng hành từ gia đình, sữa hạt Veyo Smarty mong muốn trở thành bạn đồng hành của hàng triệu gia đình Việt, tiếp thêm dưỡng chất lành từ hạt, sự tập trung, tinh thần tự tin để các con có thể chinh phục mọi thử thách trong học tập cũng như cuộc sống.

Sản phẩm sữa hạt Veyo Smarty sở hữu vị sữa thơm ngon, quen thuộc, chứa Omega 3 từ óc chó, DHA từ tảo biển, góp phần tiếp sức trí não, giúp trẻ thêm tập trung trong học tập và tự tin phát triển năng khiếu. Thông qua việc đồng hành chương trình, thương hiệu cũng mong muốn truyền cảm hứng về một thế hệ trẻ tài năng, dám thể hiện bản thân và không ngừng theo đuổi đam mê.

Không chỉ là chương trình giải trí dành cho gia đình, Siêu tài năng nhí mùa 5 tiếp tục hướng đến việc lan tỏa giá trị nhân văn thông qua các câu chuyện chân thật và giàu cảm xúc. Mỗi tiết mục vừa là phần biểu diễn, vừa là hành trình vượt qua giới hạn bản thân của các em nhỏ, sự hy sinh thầm lặng của phụ huynh và niềm tin vào một thế hệ trẻ đầy tài năng của Việt Nam.

Super 10 - Siêu tài năng nhí mùa 5 chính thức phát sóng lúc 20h thứ 7 hàng tuần trên HTV7 và phát hành trên YouTube Madison Media Group vào 21h cùng ngày.