Siêu mẫu 30 tuổi táo bạo

Loạt ảnh trên Vogue Pháp của Kendall Jenner đang thu hút sự chú ý. Người mẫu tiếp tục theo đuổi phong cách gợi cảm.

Kendall Jenner vừa xuất hiện trên bìa Vogue Pháp số tháng 3 với loạt hình ảnh gợi cảm và ấn tượng. Người mẫu 30 tuổi gây chú ý khi tạo dáng quyến rũ mà không mặc áo ngực. Cô xuất hiện với áo khoác da trắng oversized, kết hợp quần short denim siêu ngắn, khoe vòng eo săn chắc. Ở hình ảnh khác, cô diện bộ đồ đỏ tươi khoét sâu cùng quần tất mỏng.

Ở hình ảnh tiếp theo trên tạp chí, Kendall mặc áo khoác đen ngoại cỡ và giày cao gót quai mảnh. Cô cũng gây ấn tượng với hàng lông mày tẩy trắng. Đây là xu hướng làm đẹp đã gắn liền với hình ảnh của Kendall trong vài năm gần đây.

Hình ảnh mới của Kendall Jenner. Ảnh: Vogue.

Bên cạnh bộ ảnh cho Vogue, Kendall mới đây còn xuất hiện trong chiến dịch xuân hè 2026 của thương hiệu Khaite. Trong loạt ảnh quảng bá cho thương hiệu, cô tiếp tục để lông mày tẩy trắng, tạo dáng cùng túi xách cỡ lớn và trang phục da cá tính. Theo giới thiệu từ hãng, bộ sưu tập mang tinh thần “một chuyến đi xuyên quốc gia”, đậm chất điện ảnh và phóng khoáng.

Việc tẩy trắng lông mày không phải điều mới mẻ với Kendall. Năm 2022, cô từng gây chú ý khi xuất hiện tại Met Gala ở New York với diện mạo tương tự.

Mới đây, người mẫu có mặt tại Milan để tham dự tuần lễ thời trang. Cô được bắt gặp dạo phố với áo khoác dáng dài màu be, quần trắng và giày đen thoải mái. Người đẹp kết hợp kính râm và áo len xanh khoác hờ trên vai.

Kendall Jenner sinh năm 1995, bắt đầu nổi tiếng từ show thực tế của gia đình Kardashians. Cô là người duy nhất trong 5 chị em theo đuổi sự nghiệp người mẫu thành công và cũng ít scandal.