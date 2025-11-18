Báo cáo của UBND TP. Hà Nội cho thấy dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha đất, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 340.000 tỷ đồng.

Phối cảnh trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tổng vốn đầu tư gần 340.000 tỷ đồng theo hình thức BT

UBND TP. Hà Nội vừa báo cáo Chính phủ việc triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố đã xem xét đề xuất nghiên cứu và thực hiện dự án, xác định tập trung đẩy nhanh đầu tư, phát triển hai bên sông Hồng đoạn qua trong Vành đai 4 (từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Báo cáo của UBND TP. Hà Nội cho thấy theo đề xuất của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP phát triển bất động sản Văn Phú, Tập đoàn MIK, Công ty Đại Quang Minh, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha đất.

Trong đó, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800 ha, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng.

Dự án chia thành ba vùng đô thị theo ba đoạn dọc sông Hồng. Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long là khu vực công viên cây xanh sinh thái, thể dục thể thao, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới.

Đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là khu vực đa chức năng: khu công cộng, văn hóa, thương mại, vui chơi giải trí. Dự án bao gồm khu dân cư hiện hữu, khu dân cư tái thiết và xây dựng mới, hỗn hợp công cộng, thương mại dịch vụ, công viên chuyên đề (công nghệ, văn hóa, lễ hội, lịch sử, nghệ thuật, vui chơi giải trí), làng nghề, cảng du lịch, cây xanh cảnh quan...

Đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở là khu vực thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, công cộng, dịch vụ, du lịch, cụm công nghiệp, làng nghề, công viên, cây xanh...

Hình thức đầu tư được Liên danh các nhà đầu tư đề xuất như sau, thiết lập 1 dự án đầu tư tổng thể- Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Dự án gồm 3 dự án thành phần độc lập.

Dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng; dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng Đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Monorail; thanh toán đối ứng bằng quỹ đất tại chỗ quanh khu vực dự án đầu tư tổng thể hoặc quỹ đất đối ứng tại các vị trí khác. Quỹ đất dự kiến thanh toán sơ bộ xác định khoảng 2.076ha ở các xã Ô Diên, Đan Phượng, Liên Minh, Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hoà, An Khánh, Thư Lâm, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Thường Tín.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 338.000 tỷ đồng , được liên danh các nhà đầu tư cho biết, ngân hàng VP Bank cam kết sẽ thu xếp nguồn vốn cho dự án.

Đại lộ cảnh quan ven sông Hồng bao gồm hai tuyến đường bộ chạy hai bên bờ sông Hồng với tổng chiều dài 92 km, bắt đầu từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, quy mô 4-6 làn xe, chủ yếu đi ngoài đê và ngoài các khu dân cư hiện hữu.

Chạy dọc hai bên sông Hồng là hai tuyến đường sắt monorail một ray dài 85 km, đáp ứng mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng). Dự án hình thành chuỗi 8 công viên mở, công viên sinh thái, 12 công viên chuyên đề với tổng diện tích 3.297 ha, trong đó bố trí một số công trình mang tính điểm nhấn của Thủ đô nằm ngoài đê.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với hai tuyến đường sắt Monorail chạy hai bên

Phấn đầu hoàn thành đầu năm 2030

TP. Hà Nội dự kiến khởi công dự án vào ngày 19/12 tới, phấn đấu hoàn thành vào đầu năm 2030. Để đáp ứng tiến độ này, TP. Hà Nội đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai theo phương thức, thực hiện quá trình chuẩn bị đầu tư đồng thời với chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị thực hiện đầu tư.

Theo UBND thành phố, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai từ năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn bị nguồn lực, hạ tầng và không gian phát triển cho giai đoạn 2026-2030, giúp hình thành trục động lực phát triển mới dọc hai bên bờ sông Hồng, kết nối trung tâm Hà Nội với các khu vực phía Bắc và phía Nam sông, mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ.

Tuyến Đại lộ ven sông kết nối với cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi... sẽ giảm tải áp lực giao thông nội đô, thúc đẩy liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, hình thành hành lang kinh tế sông Hồng - trục phát triển chiến lược của miền Bắc.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xác định sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản - du lịch - dịch vụ, kết nối thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt vào tháng 3/2022, có quy mô, diện tích tương đối lớn với khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Trong đó, diện tích sông Hồng chiếm 3.600 ha, đất bãi sông trên 5.400 ha, phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng gồm các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt, Tàm Xá, Xuân Canh... các phường ngoài đê như Tứ Liên, Nhật Tân, Thanh Trì, Lĩnh Nam.

Dù vậy, TP. Hà Nội cũng nêu quan điểm nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng hợp tác đầu tư theo hình thức tổ hợp các nhà đầu tư gồm các nhà đầu tư có kinh nghiệm, quan tâm đề xuất nghiên cứu phát triển dự án tại khu vực Dự án trong các lĩnh vực hạ tầng, kỹ thuật, bất động sản, tài chính như thu xếp nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay…, khai thác kinh doanh công viên vui chơi, du lịch…

TP. Hà Nội cũng kiến nghị quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Đấu thầu trước khi cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.