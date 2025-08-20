Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Siêu đội hình' dự bị gần 300 triệu euro của Chelsea

  • Thứ tư, 20/8/2025 19:00 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Chelsea cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể khi kỳ chuyển nhượng hè sắp đóng cửa.

Jackson và Nkunku có thể rời Chelsea hè này.

Onefootball liệt kê những cầu thủ dự bị hiện tại ở Chelsea có thể xây dựng nên một đội hình hoàn chỉnh với tổng phí chuyển nhượng 295,5 triệu euro.

Đáng chú ý là bộ ba tấn công Christopher Nkunku (35 triệu euro), Nicolas Jackson (50 triệu euro) và Raheem Sterling (10 triệu euro). Sự xuất hiện của hàng loạt tân binh như Joao Pedro, Liam Delap và Jamie Gittens khiến bộ ba nói trên mất cơ hội đá chính ở Stamford Bridge.

Hàng tiền vệ ba người của Chelsea với sự có mặt của Romeo Lavia (40 triệu euro), Renato Veiga (25 triệu euro) và Carney Chukwuemeka (18 triệu euro).

HLV Enzo Maresca ưu tiên bộ ba ngôi sao Moises Caicedo, Cole Palmer và Enzo Fernandez ở hàng tiền vệ. Sự ăn ý của cả ba góp phần quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của "The Blues".

Hàng phòng ngự Chelsea ở đội hình này cũng có những gương mặt nổi trội là Ben Chilwell (15 triệu euro), Axel Disasi (22 triệu euro), Benoit Badiashile (22 triệu euro) và Levi Colwill (55 triệu euro). Ở vị trí thủ môn là Gabriel Slonina, người được định giá 3,5 triệu euro.

Telegraph cho biết Chelsea đang tìm cách đẩy đi 9 cầu thủ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. "The Blues" kỳ vọng thu về hàng trăm triệu euro nhờ bán cầu thủ, qua đó đưa mức chi tiêu ròng của mình gần về con số không sau khi đã mua sắm mạnh tay trước đó.

Chelsea anh 1

Đội hình những cầu thủ dự bị của Chelsea. Ảnh: Onefootball
Duy Luân

Chelsea Ngoại hạng Anh Chelsea premier league

