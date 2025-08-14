Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Siêu cúp châu Âu: Địa chấn tại Bluenergy

  • Thứ năm, 14/8/2025 02:02 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Rạng sáng 14/8, PSG bất ngờ để Tottenham dẫn trước ở trận tranh UEFA Super Cup 2025 trên sân vận động Bluenergy.

PSG chơi nhạt nhòa và trả giá bằng bàn thua.

Tỷ số: PSG 0-1 Tottenham

Cầu thủ ghi bàn: Van de Ven (40').

Diễn biến chính:

  • 20 phút trôi qua, PSG cầm bóng vượt trội (68%) nhưng cả hai CLB chưa có lần dứt điểm nào trúng đích.
  • Phút 23, thủ thành Chevalier phải vất vả cản cú sút căng từ ngoài vùng cấm của Richarlison.
  • Phút 40, Chevalier cản được cú dứt điểm cận thành của Palhinha nhưng bất lực trước pha đá bồi của Van de Ven.
  • Phút 45, Richarlison đánh đầu đưa bóng đi trúng cột.

Thông tin trận đấu:

  • PSG thắng 5 trong 8 trận gần nhất gặp các CLB Anh.
  • Trong 9 trận đấu gần nhất của PSG, đội chiến thắng đều giữ sạch lưới.
  • Nhà đương kim vô địch Champions League đã giành được 11 trong số 12 Siêu cúp châu Âu gần đây nhất.
  • 5 trong 6 trận thua gần nhất của Tottenham đều có cách biệt 2 bàn trở lên.
  • 7 trong số 10 trận Siêu cúp châu Âu gần đây nhất được quyết định bằng hiệp phụ hoặc luân lưu.

Sơ đồ chiến thuật

Sieu cup chau Au anh 1

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Donnarumma lỗi thời

Từ “người gác đền” cô độc đến “cầu thủ thứ 11” tham gia kiến tạo lối chơi, vai trò thủ môn đã thay đổi sâu sắc - và câu chuyện Donnarumma ở PSG chỉ là minh chứng mới nhất cho cuộc cách mạng này.

8 giờ trước

Duy Anh

Siêu cúp châu Âu UEFA Super Cup 2025 CLB Anh Siêu cúp châu Âu Donnarumma Giữ nguyên mành lưới

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý