Siêu cúp châu Âu: Địa chấn tại Bluenergy

|
PSG chơi nhạt nhòa và trả giá bằng bàn thua.
Tỷ số: PSG 0-1 Tottenham
Cầu thủ ghi bàn: Van de Ven (40').
Diễn biến chính:
- 20 phút trôi qua, PSG cầm bóng vượt trội (68%) nhưng cả hai CLB chưa có lần dứt điểm nào trúng đích.
- Phút 23, thủ thành Chevalier phải vất vả cản cú sút căng từ ngoài vùng cấm của Richarlison.
- Phút 40, Chevalier cản được cú dứt điểm cận thành của Palhinha nhưng bất lực trước pha đá bồi của Van de Ven.
- Phút 45, Richarlison đánh đầu đưa bóng đi trúng cột.
Thông tin trận đấu:
- PSG thắng 5 trong 8 trận gần nhất gặp các CLB Anh.
- Trong 9 trận đấu gần nhất của PSG, đội chiến thắng đều giữ sạch lưới.
- Nhà đương kim vô địch Champions League đã giành được 11 trong số 12 Siêu cúp châu Âu gần đây nhất.
- 5 trong 6 trận thua gần nhất của Tottenham đều có cách biệt 2 bàn trở lên.
- 7 trong số 10 trận Siêu cúp châu Âu gần đây nhất được quyết định bằng hiệp phụ hoặc luân lưu.
Sơ đồ chiến thuật
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.