Siêu bão Dolphin khó lường, bão Kujira có thể hình thành hôm nay

Áp thấp nhiệt đới Luis, đang hoạt động ở phía đông Philippines và gần Biển Đông, được dự báo sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới với tên quốc tế Kujira.

Ảnh vệ tinh cho thấy áp thấp nhiệt đới Luis hoạt động ngoài khơi phía đông Philippines ngày 2.8, gây mưa tại nhiều khu vực trên đảo Luzon và miền tây Visayas. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA).

Theo bản tin ngày 3/8 của Cơ quan Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) (CWA), bão Dolphin - trước đó từng đạt cấp siêu bão - vẫn là mối đe dọa khó lường. Nếu di chuyển qua quần đảo Ryukyu rồi đổi hướng áp sát Đài Loan (Trung Quốc), cơn bão có thể gây mưa lớn tại khu vực phía bắc hòn đảo vào cuối tuần này.

Các mô hình dự báo hiện đều thống nhất rằng Dolphin sẽ tiếp tục hướng về quần đảo Ryukyu đến hết ngày 6/8. Tuy nhiên, sau mốc thời gian này, quỹ đạo của cơn bão bắt đầu xuất hiện nhiều kịch bản khác nhau.

Ở một kịch bản, Dolphin sẽ đi qua vùng biển phía bắc Đài Loan (Trung Quốc). Trong kịch bản còn lại, bão có thể chuyển hướng lên bán đảo Triều Tiên nếu áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương đang bao phủ biển Hoa Đông và khu vực Đài Loan (Trung Quốc) suy yếu.

Do diễn biến vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, CWA cho rằng còn quá sớm để xác định liệu Đài Loan (Trung Quốc) có cần phát cảnh báo bão trên biển hay không.

Bên cạnh đó, CWA cho biết áp thấp nhiệt đới Luis ở phía đông Philippines nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão Kujira ngay trong ngày 3/8. Dù vậy, cơn bão mới này được dự báo sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi suy yếu từ ngày 4/8, do phần lớn hơi ẩm của hệ thống có khả năng bị bão Dolphin hấp thụ. Hoàn lưu ngoài của Dolphin cũng có thể bắt đầu ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 7/8.

Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới Luis do PAGASA công bố ngày 2.8, cho thấy hệ thống nhiều khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới trước khi đổi hướng đông bắc và bị bão Dolphin hấp thụ trong những ngày tới. Ảnh: PAGASA.

Dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) và CWA đều cho thấy Luis sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão nhiệt đới khi tiến gần đất liền Philippines.

Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng vẫn chưa đưa ra nhận định thống nhất về đường đi của hệ thống này. Một số mô hình dự báo Luis sẽ đổi hướng quay trở lại biển, trong khi các mô hình khác cho rằng áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào Philippines.

Đến sáng 3/8, tâm áp thấp nhiệt đới Luis vẫn nằm trong Khu vực Dự báo của Philippines (PAR), cách thị trấn Baler thuộc tỉnh Aurora khoảng 185 km về phía đông đông bắc và cách thị trấn Casiguran khoảng 125 km về phía đông.

Hệ thống hiện có sức gió duy trì mạnh nhất gần tâm đạt 55 km/h, gió giật lên tới 70 km/h và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Theo PAGASA, Luis sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc và có khả năng đổ bộ khu vực phía bắc đảo Luzon vào chiều hoặc tối 3/8.

Sau khi đi qua hoặc áp sát bắc Luzon, hệ thống được dự báo sẽ dần chuyển hướng sang đông bắc, rồi đông đông bắc trước khi rời khỏi đất liền Philippines. Tuy nhiên, PAGASA nhấn mạnh quỹ đạo của Luis vẫn còn rất khó dự báo và có thể tiếp tục thay đổi trong những ngày tới.

Các nhà dự báo Philippines nhận định Luis sẽ đạt cấp bão trong khoảng 12 giờ tới khi còn hoạt động trên vùng biển phía đông miền trung đảo Luzon. Tuy nhiên, sau khi đổ bộ hoặc áp sát bờ, hệ thống nhiều khả năng sẽ nhanh chóng suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới ngay trong ngày 3/8.

Từ ngày 5/8, Luis được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu và cuối cùng bị hoàn lưu của bão Dolphin hấp thụ hoàn toàn, khép lại vòng đời chỉ sau ít ngày hình thành.

"Vòm nhiệt" 50 độ C bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông

Một "vòm nhiệt" cũng đang bao phủ nhiều khu vực tại Trung Đông, đẩy nhiệt độ ở nhiều nơi lên sát, thậm chí vượt ngưỡng 50 độ C trong những ngày đầu tháng 8.

Nắng nóng khắc nghiệt khiến người dân và du khách phải tìm đến các bãi biển, hồ bơi hay khu vực có vòi phun nước để tránh cái nóng như thiêu đốt.

Theo các cơ quan khí tượng Trung Đông, đợt nắng nóng hiện nay chủ yếu do vùng áp cao cường độ mạnh duy trì trong nhiều ngày liên tiếp, khiến khối không khí nóng bị "giam giữ" và tích tụ, hình thành hiện tượng vòm nhiệt.

Iraq, Kuwait, miền đông Saudi Arabia và các vùng sa mạc của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được dự báo sẽ là những nơi hứng chịu tác động nghiêm trọng nhất.

Tại Kuwait, nhiệt độ cao nhất trong các ngày 2-3/8 được dự báo chạm ngưỡng 48 độ C. Trong khi đó, ngày 1/8, trạm quan trắc tại Al Shawamekh, vùng ngoại ô thủ đô Abu Dhabi của UAE, ghi nhận mức nhiệt vượt 50 độ C.

Israel cũng đang oằn mình trong đợt nắng nóng. Tại một số khu vực dọc thung lũng Jordan, nhiệt độ lên tới 42 độ C. Giữa cái nóng gay gắt, những bãi biển ở Tel Aviv đông nghịt người dân và du khách tìm đến giải nhiệt.