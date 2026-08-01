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Xã hội

Siêu bão Dolphin giật trên cấp 17, có thể gây gió mạnh ở Biển Đông

  • Thứ bảy, 1/8/2026 11:21 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Siêu bão Dolphin giảm xuống cấp 16, giật trên cấp 17, dự báo sẽ ảnh hưởng khu vực biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, sáng nay 1/8, vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 20.2N - 158.3E, cường độ bão giảm xuống cấp 16, giật trên cấp 17. Đây là siêu bão thứ 4 trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

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Ảnh mây vệ tinh Himawari của siêu bão Dolphin lúc 8h30 ngày 1/8. Nguồn: NCHMF.

Hiện siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) hơn 3.800 km về phía Đông.

Dự báo trong 24h tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, với cường độ ít thay đổi.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ 3/8, siêu bão Dolphin duy trì hướng di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 25 km/h, cường độ giảm xuống cấp 13-14, giật cấp 16-17, hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

“Khoảng từ 5/8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ 6-7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh”, cơ quan khí tượng nhận định.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.

Ngoài ra, thông tin về đợt mưa trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 31/7 đến 8h ngày 1/8 có nơi trên 70 mm như các trạm: Pa Vệ Sử 3 (Lai Châu) 139,4 mm; Bản Qua (Lào Cai) 126,4 mm; Mường Mùn 1 (Điện Biên) 74,1 mm…

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Dự báo đường đi siêu bão Dolphin của cơ quan khí tượng Nhật Bản lúc 7h ngày 1/8. Nguồn: NCHMF.

Ngày và đêm 1/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Trong đó, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

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https://vtcnews.vn/tin-sieu-bao-dolphin-giat-tren-cap-17-co-the-gay-gio-manh-song-lon-o-bien-dong-ar1032129.html

Huệ Nguyễn/VTC News

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