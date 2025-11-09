Sĩ Thanh bị nói mặc đồ không phù hợp

Sĩ Thanh mới đây vướng tranh luận vì mặc croptop gợi cảm trên sân pickleball. Trang phục của cô được cho là không phù hợp với hoạt động thể thao.

Hình ảnh Sĩ Thanh chơi pickleball mới đây gây chú ý. Cô chọn bộ đồ màu vàng với áo dáng croptop, dây cổ chéo, khoét ngực gợi cảm với chân váy bồng xòe. Nữ ca sĩ trang điểm đậm, kỹ lưỡng. Ngay lập tức, loạt ảnh và video ghi lại sự xuất hiện của Sĩ Thanh trên sân gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng trang phục cũng như make-up của cô không phù hợp với hoạt động thể thao.

Pickleball đang là một trong những bộ môn thể thao phổ biến nhất. Tuy nhiên, xoay quanh nó cũng có nhiều ồn ào, chẳng hạn việc người chơi nữ mặc sexy khi ra sân, kéo theo những ý kiến tiêu cực.

Tuy nhiên, theo một số dân mạng, hình ảnh trên của Sĩ Thanh không phải đang tham gia giải đấu, mà cô tham dự sự kiện ở sân pickleball. Trước những ý kiến trái chiều, Sĩ Thanh không lên tiếng.

Trang phục gây tranh luận của Sĩ Thanh khi chơi pickleball. Ảnh: FBNV.

Về phần Sĩ Thanh, từ lâu cô đã nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo. Nữ ca sĩ thường chọn trang phục ôm sát, đồ khoét sâu hoặc crop top, chân váy ngắn khoe vóc dáng.

Sĩ Thanh, tên thật Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô bước chân vào lĩnh vực giải trí với vai trò VJ sau đó lấn sân ca hát và diễn xuất nhưng sự nghiệp còn khá mờ nhạt. Cô tham gia một số dự án phim như Chiến dịch chống ế, Gái già lắm chiêu, Giấc mộng đêm hè, Yêu trước ngày cưới…