Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Sĩ quan bất ngờ bị văng khỏi tiêm kích Mỹ

  • Thứ năm, 14/8/2025 15:26 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Một đoạn video mới công bố cho thấy ghế phóng ở buồng sau tiêm kích F-15D của Không quân Mỹ bất ngờ kích hoạt khi máy bay đang lăn bánh, khiến hành khách bị hất văng ra ngoài.

Tài khoản chuyên đăng tải thông tin về không quân Mỹ Air Force Amn/Nco/Snco hôm 13/8 chia sẻ hình ảnh từ căn cứ Westfield, bang Massachusetts. Video ghi lại cảnh khói phụt mạnh từ buồng sau chiếc F-15D, tấm kính buồng lái văng sang bên trái cánh, trong khi người ngồi ở ghế sau đang cố gượng dậy sau cú rơi.

Ghế phóng bất ngờ kích hoạt, sĩ quan Mỹ văng khỏi tiêm kích Video cho thấy ghế phóng ở buồng sau tiêm kích F-15D của Không quân Mỹ bất ngờ kích hoạt khi máy bay đang lăn bánh, khiến hành khách - được cho là một sĩ quan - bị hất văng ra ngoài.

Nguồn tin cho biết, sự cố xảy ra trong một “chuyến bay khen thưởng” - hoạt động nhằm tri ân những quân nhân đạt thành tích xuất sắc.

Người gặp nạn được cho là một sĩ quan tuyển quân thuộc Không đoàn Tiêm kích số 104. Trong các chuyến bay này, người được khen thưởng thường ngồi ở buồng sau tiêm kích hoặc khoang hàng của vận tải cơ để trải nghiệm cảm giác như phi công thực thụ, theo War Zone.

Hiện nguyên nhân kích hoạt ghế phóng chưa được xác định và Không đoàn 104 chưa đưa ra bình luận chính thức.

Những sự cố tương tự từng xảy ra trước đây. Tháng 3/2019, một hành khách trên tiêm kích Rafale B của Không quân Pháp vô tình giật cần phóng ghế khi máy bay vừa cất cánh, khiến ông văng ra ngoài. May mắn, ghế phóng của phi công không kích hoạt, giúp máy bay hạ cánh an toàn.

Các tiêm kích thế hệ 4 như F-15 được trang bị ghế phóng “zero-zero”, cho phép phi công thoát hiểm an toàn ngay cả khi máy bay đang đứng yên. Dù hiện đại hơn nhiều so với thế hệ trước, loại ghế này vẫn tiềm ẩn rủi ro khi kích hoạt trên mặt đất.

F-15 là dòng tiêm kích hạng nặng chủ lực của Mỹ từ năm 1976, nổi tiếng với khả năng chiếm ưu thế trên không. Phiên bản F-15D có hai chỗ ngồi, phục vụ cả nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện.

Không đoàn 104 của Vệ binh Quốc gia bang Massachusetts chịu trách nhiệm huấn luyện phi công, bảo vệ vùng trời Đông Bắc Mỹ và sẵn sàng triển khai theo lệnh của Không quân Mỹ.

Tiêm kích F-15 Mỹ tóe lửa khi hạ cánh

Một chiếc F-15E của Không quân Mỹ đã gặp phải sự cố khiến máy bay hạ cánh tại căn cứ Kadena (Nhật Bản) trong tình trạng mất một bánh đáp.

12:04 5/8/2025

Tiêm kích Mỹ rơi, bốc cháy dữ dội

Một tiêm kích F-35C trị giá 100 triệu USD của Hải quân Mỹ rơi tại California. Phi công may mắn thoát hiểm, tuy nhiên, sự cố tiếp tục dấy lên lo ngại về độ tin cậy của dòng F-35.

17:28 31/7/2025

Mẫu tiêm kích tối tân F-47 có gì đặc biệt?

Chưa nhiều thông tin được tiết lộ liên quan tới mẫu tiêm kích F-47 mới được Mỹ công bố. Dù vậy, phát ngôn của giới chức Mỹ hé lộ những nâng cấp đối với sản phẩm này.

20:57 23/3/2025

Sách hay về hàng không

The Great Air Race - John Lancaster kể câu chuyện về những người đã đánh đổi mạng sống của mình để ngày nay chúng ta có thể xách vali lên, bay từ nước này sang nước khác.

Trong cuốn sách, tác giả giới thiệu với độc giả những cảnh tượng xa lạ với các chuyến bay ngày nay. Máy bay tham gia cuộc đua không có phanh hoặc dù. Các cụm từ mô tả kịch tính như “một màng lửa cuộn phía sau động cơ” xuất hiện trong hàng chục đoạn, xuyên suốt cuốn sách.

Phương Linh

Vũ khí Mỹ Tiêm kích F-15D Mỹ Pháp Không quân Mỹ sự cố ghế phóng

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý