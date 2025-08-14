Sĩ quan bất ngờ bị văng khỏi tiêm kích Mỹ

Một đoạn video mới công bố cho thấy ghế phóng ở buồng sau tiêm kích F-15D của Không quân Mỹ bất ngờ kích hoạt khi máy bay đang lăn bánh, khiến hành khách bị hất văng ra ngoài.

Tài khoản chuyên đăng tải thông tin về không quân Mỹ Air Force Amn/Nco/Snco hôm 13/8 chia sẻ hình ảnh từ căn cứ Westfield, bang Massachusetts. Video ghi lại cảnh khói phụt mạnh từ buồng sau chiếc F-15D, tấm kính buồng lái văng sang bên trái cánh, trong khi người ngồi ở ghế sau đang cố gượng dậy sau cú rơi.

Ghế phóng bất ngờ kích hoạt, sĩ quan Mỹ văng khỏi tiêm kích Video cho thấy ghế phóng ở buồng sau tiêm kích F-15D của Không quân Mỹ bất ngờ kích hoạt khi máy bay đang lăn bánh, khiến hành khách - được cho là một sĩ quan - bị hất văng ra ngoài.

Nguồn tin cho biết, sự cố xảy ra trong một “chuyến bay khen thưởng” - hoạt động nhằm tri ân những quân nhân đạt thành tích xuất sắc.

Người gặp nạn được cho là một sĩ quan tuyển quân thuộc Không đoàn Tiêm kích số 104. Trong các chuyến bay này, người được khen thưởng thường ngồi ở buồng sau tiêm kích hoặc khoang hàng của vận tải cơ để trải nghiệm cảm giác như phi công thực thụ, theo War Zone.

Hiện nguyên nhân kích hoạt ghế phóng chưa được xác định và Không đoàn 104 chưa đưa ra bình luận chính thức.

Những sự cố tương tự từng xảy ra trước đây. Tháng 3/2019, một hành khách trên tiêm kích Rafale B của Không quân Pháp vô tình giật cần phóng ghế khi máy bay vừa cất cánh, khiến ông văng ra ngoài. May mắn, ghế phóng của phi công không kích hoạt, giúp máy bay hạ cánh an toàn.

Các tiêm kích thế hệ 4 như F-15 được trang bị ghế phóng “zero-zero”, cho phép phi công thoát hiểm an toàn ngay cả khi máy bay đang đứng yên. Dù hiện đại hơn nhiều so với thế hệ trước, loại ghế này vẫn tiềm ẩn rủi ro khi kích hoạt trên mặt đất.

F-15 là dòng tiêm kích hạng nặng chủ lực của Mỹ từ năm 1976, nổi tiếng với khả năng chiếm ưu thế trên không. Phiên bản F-15D có hai chỗ ngồi, phục vụ cả nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện.

Không đoàn 104 của Vệ binh Quốc gia bang Massachusetts chịu trách nhiệm huấn luyện phi công, bảo vệ vùng trời Đông Bắc Mỹ và sẵn sàng triển khai theo lệnh của Không quân Mỹ.