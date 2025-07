Sheringham: 'Rashford không xứng đáng gia nhập Barca'

Chia sẻ hôm 16/7, Sheringham cho biết: "Bạn luôn phải phấn đấu để đạt được đỉnh cao và được chơi cho những câu lạc bộ như Manchester United. Khi bạn đã ở đó thì cần biết trân trọng. Không thể dễ dàng từ bỏ và nói rằng bạn muốn ra đi. Tôi cảm thấy thất vọng vì sự lựa chọn này".

Sheringham là chân sút huyền thoại của MU với 31 bàn sau 104 trận. Ông từng cùng tập thể "Quỷ đỏ" giành cú ăn ba vào năm 1999.

Về phía Rashford, tiền đạo này công khai mong muốn rời MU và gia nhập Barcelona. CLB La Liga cũng xem xét thương vụ này khi mục tiêu hàng đầu Nico Williams ký hợp đồng mới với Athletic Bilbao.

Rashford dành một thập kỷ chơi bóng tại MU, ghi được 138 bàn thắng trong 426 lần ra sân. Anh đã được cho Aston Villa mượn vào tháng 1 sau khi xảy ra mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim.

Tại sân Villa Park, Rashford có màn trình diễn ấn tượng với 4 bàn thắng và 6 pha kiến tạo trong 17 trận đấu. Tuy nhiên, Aston Villa quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu bảng để ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo người Anh.

Hiện tại, Rashford phải tập riêng ở MU để duy trì thể lực. Anh bị gạch tên trong chuyến du đấu của MU tại Thụy Điển và Mỹ sắp tới. Fenerbahce, Bayern Munich và Juventus là những đội bóng cũng đang theo dõi sát tình hình của Rashford.

