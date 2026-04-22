SHB 'thay áo mới', chuẩn bị xây trụ sở 14 tầng tại Hà Nội

SHB đã được chấp thuận xây dựng trụ sở mới tại khu đất 31-33 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, quy mô 14 tầng nổi và 5 tầng hầm, dự kiến hoàn tất pháp lý trong năm 2026 và khởi công vào đầu năm 2027.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển. Ảnh: SHB.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra chiều nay (22/4), lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) đã tiết lộ kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại khu "đất vàng" trung tâm Hà Nội, đồng thời xúc tiến chuyển nhượng ngân hàng tại Lào và Campuchia, tìm kiếm cổ đông chiến lược dài hạn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị nâng hạng. Đáng chú ý, ngân hàng cũng chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới.

Cập nhật dự án trụ sở mới, tìm cổ đông chiến lược gắn bó dài hạn

Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết dự án trụ sở SHB tại số 31-33 Lý Thường Kiệt đã được TP Hà Nội chấp thuận xây dựng với quy mô 14 tầng nổi và 5 tầng hầm. Ngân hàng đang lựa chọn ý tưởng kiến trúc từ 9 đơn vị tư vấn hàng đầu, dự kiến hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm 2026 và khởi công vào đầu năm 2027.

Song song đó, SHB đang triển khai kế hoạch chuyển nhượng hai ngân hàng tại Lào và Campuchia. Theo ông Hiển, tại Lào, ngân hàng đang chờ sự chấp thuận từ Ngân hàng Trung ương Lào, trong khi tại Campuchia, quá trình này gặp nhiều khó khăn do môi trường kinh doanh chung không thuận lợi, ảnh hưởng đến cả các ngân hàng quốc tế. SHB cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng vốn, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối đa hóa quyền lợi cho cổ đông.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng, lãnh đạo SHB cho biết ngân hàng nhận được sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn đối tác ngắn hạn nhằm hỗ trợ giá cổ phiếu, SHB đặt mục tiêu tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có thể tham gia quản trị, đồng hành trong chuỗi cung ứng toàn cầu và gắn bó ít nhất là trong trung hạn nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững. Ban lãnh đạo kỳ vọng lựa chọn được đối tác phù hợp trong năm nay.

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh phát biểu trước cổ đông. Ảnh: SHB.

Về chuyển đổi số, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh cho biết SHB đang hợp tác với Tập đoàn Huawei trong vai trò tư vấn đánh giá hệ thống công nghệ thông tin và định hướng kiến trúc công nghệ tương lai. Tuy nhiên, ngân hàng khẳng định việc hợp tác được thực hiện có chọn lọc, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn về an ninh, bảo mật.

Lãnh đạo SHB nhấn mạnh công nghệ là nền tảng bứt phá, nhưng phải xuất phát từ chiến lược kinh doanh tổng thể, đồng thời ngân hàng cũng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Tại Việt Nam, cũng có một số ngân hàng hợp tác với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, không phải chỉ riêng SHB.

Đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục trong năm 2026

Liên quan đến hoạt động tín dụng, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết ngay từ đầu năm 2026, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 10,5% và ngân hàng đang tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình giải ngân. Đối với lĩnh vực bất động sản, SHB khẳng định duy trì nguyên tắc cấp tín dụng dựa trên các tỷ lệ an toàn theo quy định và chuẩn mực quốc tế, đồng thời bám sát chủ trương tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng của Chính phủ.

Danh mục cho vay của SHB tập trung vào các dự án hạ tầng quốc gia, khu vực trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, cùng với nhà ở xã hội và bất động sản công nghiệp. Theo lãnh đạo ngân hàng, các dự án được tài trợ đều đảm bảo tính pháp lý và khả thi, góp phần hình thành hệ sinh thái gồm doanh nghiệp, nhà cung cấp và khách hàng cá nhân, qua đó duy trì chất lượng tài sản ở mức an toàn.

SHB ĐẶT MỤC TIÊU LỢI NHUẬN KỶ LỤC NĂM 2026 Nguồn: BCTC NH. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch 2026 tỷ đồng % 1156 1925 2094 3026 3268 6260 9689 9239 11569 15021 19165

Về kết quả kinh doanh, tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của SHB đạt 930.900 tỷ đồng , tăng 4% so với cuối năm 2025; huy động vốn đạt 667.200 tỷ đồng (+2%); dư nợ đạt 632.800 tỷ (+2%). Lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm đạt 4.066 tỷ đồng , tăng 7% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn như CAR ở mức 12,6%, LDR 77% và tỷ lệ dự trữ thanh khoản 17%.

Trong năm 2026, SHB xây dựng 2 kịch bản kinh doanh. Ở kịch bản cơ sở với tăng trưởng tín dụng 10,2%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 17.665 tỷ đồng , tăng 18% so với năm trước, tổng tài sản đạt gần 975.000 tỷ đồng .

Ở kịch bản tích cực hơn với tăng trưởng tín dụng 16%, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 19.165 tỷ đồng , tăng 28%, đưa tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Cả hai kịch bản đều kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Về kế hoạch vốn, SHB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2026, hướng tới mục tiêu dài hạn đạt quy mô 5 tỷ USD và xa hơn là 10 tỷ USD vào giai đoạn 2030-2045. Ngân hàng cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 ở mức 18%.

Trước đó, năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 14.862 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Ngân hàng lên kế hoạch phát hành hơn 543 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên 58.786 tỷ đồng nếu hoàn tất. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, bao gồm cho vay sản xuất kinh doanh, tài trợ dự án, tiêu dùng, với kế hoạch giải ngân trong quý III-IV/2026.

Đáng chú ý, SHB đã trình cổ đông thông qua phương án thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV 100% vốn trong nước tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng hoạt động tài chính quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đồng thời tận dụng các cơ chế ưu đãi đặc thù để nâng cao năng lực cạnh tranh và tái định vị mô hình hoạt động theo chuẩn mực quốc tế.

Ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, SHB đã chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sau hơn 3 thập kỷ phát triển.

Theo Phó tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh, bộ nhận diện lần này không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi và di sản đã được gây dựng trong suốt 33 năm, mà còn được làm mới theo hướng trẻ trung, hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Đây được xem là biểu tượng cho tầm vóc mới của ngân hàng, thể hiện rõ khát vọng, tầm nhìn và bản sắc trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thông qua bộ nhận diện mới, SHB cũng tái khẳng định chiến lược định vị trong giai đoạn tới với hình ảnh “Future Bank” - ngân hàng thế hệ mới mang tầm vóc quốc gia, hướng tới ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước vươn lên trở thành định chế tài chính hàng đầu trong khu vực và quốc tế.