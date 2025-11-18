Shark Thủy khai gì trong vụ bán cổ phần 'khống' cho hơn 10.000 bị hại?

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức Shark Thủy) khai từ thời điểm 15/10/2017 đã biết việc kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cao cho nhà đầu tư như hứa hẹn là không khả thi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT Egroup) bị đề nghị truy tố về 2 tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy).

Theo kết luận điều tra, Shark Thủy khai báo phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội và tài liệu chứng cứ thu thập được. Theo lời khai, Thủy đã giao cấp dưới là Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Egroup) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) thực hiện nâng "khống" vốn điều lệ của Egroup. Theo đó, con số nâng khống rất lớn, khoảng 30 lần từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng , tạo doanh thu "khống", chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm của Egroup.

Shark Thủy cùng đồng phạm khai xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, nhiều lợi nhuận nhằm thu hút đầu tư. Để lôi kéo khách hàng mua cổ phần Egroup, Thủy chỉ đạo cấp dưới đưa thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư, phương án "lãi khủng" như 15-20%/năm.

Shark Thủy khai nhận bắt đầu bán cổ phần vượt quá vốn điều lệ từ ngày 15/10/2017. Từ thời điểm này, Thủy biết việc kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và cam kết trả lãi cao cho nhà đầu tư như hứa hẹn là không khả thi.

Với việc "nâng khống" vốn điều lệ Egroup và hứa hẹn lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, nhóm Shark Thủy đã thu hút hơn 10.000 bị hại trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền huy động được, Thủy sử dụng chủ yếu để trả tiền lãi và gốc (chiếm khoảng 70%), không đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh, trường học, phục vụ cho mục đích kinh doanh giáo dục như đã cam kết. Hiện nay, Shark Thủy không còn khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho nhà đầu tư tổng số tiền lớn là 7.677 tỷ đồng .

Do tin tưởng vào "bánh vẽ" của Shark Thủy, 8.926 nhà đầu tư đã mua cổ phần khống song chưa được thanh đủ tiền gốc với tổng số hơn 8.397 tỷ đồng . Trong số này, người đầu tư nhiều nhất là bà P.T.N (ở Ứng Hòa, Hà Nội) với giá trị cổ phần đã mua là hơn 483 tỷ đồng . Ngoài ra, còn 1.197 nhà đầu tư đã được thanh toán đủ tiền gốc và một phần tiền lãi. Như vậy, Shark Thủy còn phải trả lại cho nhà đầu tư tổng 7.677 tỷ đồng .

Tài liệu điều tra xác định có tổng số 10.123 nhà đầu tư mua cổ phần khống của nhóm Shark Thủy, những người này được xem là bị hại trong vụ án.