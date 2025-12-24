Shark Thủy bị truy tố ở khung hình phạt lên đến tù chung thân

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố với cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng và có hành vi đưa hối lộ.

Ngày 23/12, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

"Cá mập" bị cáo buộc lừa đảo và hối lộ

Viện KSND Tối cao truy tố các bị cáo ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử thời gian tới, đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame); Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (với khung phạt cao nhất lên đến tù chung thân) và "Đưa hối lộ" theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiền.

26 bị can khác bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Thủy cũng chỉ đạo các bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng (tương đương 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương đương 962,5 triệu cổ phần).

Chủ mưu lừa đảo 7.677 tỷ đồng

Ngoài hành vi trên, bị can Nguyễn Ngọc Thủy "móc nối" với Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông) chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Trực tiếp Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và bị can Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, năm 2015-2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng .

Viện KSND Tối cao đánh giá toàn vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, bị can Đặng Văn Hiền, giúp sức bằng cách thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Mạnh Phú cũng thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Các bị can Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; bị can Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.