Bắt tạm giam tài xế xe khách lao vào quán nước khiến 2 người tử vong

  • Thứ tư, 24/12/2025 06:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương trên Quốc lộ 80, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Tấn Mảnh.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Nguyễn Tấn Mảnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 5/12, tài xế Nguyễn Tấn Mảnh lái xe giường nằm từ tỉnh An Giang đi TP.HCM, khi đang chạy trên quốc lộ 80, đoạn qua xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, bất ngờ lao sang trái va đâm vào anh H.T.T. (19 tuổi, ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp); anh T.Đ.T.T. (18 tuổi) và em H.N.K.M. (17 tuổi, cùng ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi uống nước trên lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả làm anh T. tử vong tại chỗ và em M. tử vong tại bệnh viện. Còn anh T.Đ.T.T. bị thương nặng. Sau đó, Mảnh đến Công an xã Lấp Vò đầu thú.

Chúc Trí - Tấn Minh/Tiền Phong

