Sét đánh làm 5 người tử vong tại Ấn Độ

Ít nhất 5 người, trong đó có một bé gái và 2 phụ nữ, đã thiệt mạng do bị sét đánh tại bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, trong bối cảnh mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên diện rộng trong 24 giờ qua.

Mưa lớn kèm sấm sét đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực của Jharkhand từ ngày 29 kéo sang sáng 30/5, làm nền nhiệt trên toàn bang giảm rõ rệt.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo màu cam - mức khuyến cáo mà các cơ quan chức năng và người dân cần chuẩn bị ứng phó - đối với nguy cơ giông sét tại 13 huyện, trong đó có Ranchi, Ramgarh, Bokaro, Koderma, Giridih, Dhanbad và Godda, có hiệu lực đến 8h30 sáng 31/5.

Ông Abhishek Anand - Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Ranchi - cho biết diễn biến thời tiết bất thường tại Jharkhand liên quan đến tác động đồng thời của 2 rãnh áp thấp. Nhiệt độ cao nhất tại bang này giảm tới 7 độ C so với những ngày trước đó, song có khả năng sẽ tăng trở lại từ 3-5 độ C trong 4 ngày tới.

Jharkhand là một trong những bang thường xuyên ghi nhận thương vong do sét đánh trong mùa mưa trước gió mùa và gió mùa Tây Nam. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đồng ruộng, trú dưới gốc cây hoặc tránh ở khu vực trống trải khi có giông sét; đồng thời theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết để giảm thiểu rủi ro.