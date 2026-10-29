Sesko nghỉ hết năm

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Sesko vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Ảnh: Reuters.
Đội ngũ y tế của MU hiện tích cực tham vấn các chuyên gia đầu ngành nhằm xác định phác đồ điều trị tối ưu nhất cho chân sút 23 tuổi. Dù Sesko có những phản hồi tích cực trong quá trình nghỉ ngơi, ban huấn luyện "Quỷ đỏ" thống nhất rằng anh cần thêm thời gian để chữa trị dứt điểm tổn thương trước khi trở lại tập luyện.
Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 2003 cũng sẽ cần thêm thời gian để rèn luyện thể lực nhằm lấy lại cảm giác bóng. Lần gần nhất anh ra sân thi đấu chính thức là ở trận MU thua 2-3 Brighton tại Carabao Cup vào ngày 17/9.
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1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.