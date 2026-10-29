Sesko nghỉ hết năm

Theo The Athletic, Benjamin Sesko dự kiến ngồi ngoài ít nhất đến tháng 1/2027 do tái phát chấn thương ống đồng.

Sesko vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Ảnh: Reuters.

Đội ngũ y tế của MU hiện tích cực tham vấn các chuyên gia đầu ngành nhằm xác định phác đồ điều trị tối ưu nhất cho chân sút 23 tuổi. Dù Sesko có những phản hồi tích cực trong quá trình nghỉ ngơi, ban huấn luyện "Quỷ đỏ" thống nhất rằng anh cần thêm thời gian để chữa trị dứt điểm tổn thương trước khi trở lại tập luyện.

Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 2003 cũng sẽ cần thêm thời gian để rèn luyện thể lực nhằm lấy lại cảm giác bóng. Lần gần nhất anh ra sân thi đấu chính thức là ở trận MU thua 2-3 Brighton tại Carabao Cup vào ngày 17/9.

Vấn đề ở xương ống đồng của Sesko thực tế khởi phát từ mùa giải trước, thời điểm anh vẫn nén đau thi đấu sau một pha va chạm mạnh và sau đó tổn thương nặng thêm ở trận gặp Liverpool.

Vào mùa hè, đội ngũ y tế của "Quỷ đỏ" ưu tiên phương án nghỉ ngơi phục hồi thay vì phẫu thuật, khiến trung phong này bỏ lỡ giai đoạn giao hữu tiền mùa giải trước khi tái xuất vào tháng 8. Tuy nhiên, việc chấn thương tái phát buộc câu lạc bộ phải cẩn trọng tối đa nhằm tránh rủi ro dài hạn.

Sự vắng mặt của Sesko là tổn thất đáng kể đối với MU trong bối cảnh hàng công gây thất vọng lớn suốt thời gian qua. Mùa giải trước, trung phong 23 tuổi đóng góp 12 bàn thắng. Anh hiện có 2 pha lập công sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.