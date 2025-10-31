Sếp Samsung hé lộ về Galaxy S26

Samsung vừa chính thức xác nhận dòng Galaxy S26 sẽ sở hữu những nâng cấp lớn về AI, bộ cảm biến camera hoàn toàn mới và vi xử lý được thiết kế riêng.

Ảnh: TechTalkTV/YouTube.

Trong thông báo kết quả kinh doanh quý mới nhất, Samsung đã hé lộ chiến lược cho sự ra mắt của dòng sản phẩm chủ lực Galaxy S26.

Cụ thể, tại cuộc họp công bố thu nhập quý III năm 2025, ông Daniel Araujo, Phó Chủ tịch Bộ phận Trải nghiệm Di động của Samsung, cho biết dòng Galaxy S26 sẽ "cách mạng hóa trải nghiệm người dùng bằng AI thế hệ mới, lấy người dùng làm trung tâm, đi kèm bộ vi xử lý được thiết kế riêng với hiệu năng vượt trội, bao gồm cả các cảm biến camera mới."

Tuyên bố trên của ông Araujo gần như xác nhận dòng Galaxy S26 sẽ được trang bị chip Exynos 2600 tại một số thị trường. Exynos 2600 được kỳ vọng là chip 2nm đầu tiên do nhà máy đúc chip của Samsung sản xuất.

Theo một số tin rò rỉ, Galaxy S26 có thể sở hữu màu "Cam vũ trụ" giống trên iPhone 17 Pro Max. Ảnh: DigitalTrends.

Các báo cáo trước đó cũng cho thấy Samsung sẽ tiếp tục sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm cho Galaxy S26. Điều này củng cố khả năng hãng sẽ duy trì chiến lược chip kép đã được áp dụng trước đây.

Mặc dù một báo cáo trước đó nhận định chỉ phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn sử dụng chip Exynos, còn các mẫu cao cấp hơn dùng chip Qualcomm, mọi chi tiết vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ Samsung.

Bộ bộ vi xử lý được thiết kế riêng mà ông Araujo nhắc đến cũng có thể ám chỉ phiên bản vi xử lý Snapdragon "For Galaxy" đặc biệt.

"Việc nghiên cứu chip cho Galaxy S26 vẫn đang diễn ra, vì vậy chúng tôi chưa thể xác nhận về dòng sản phẩm chủ lực của năm sau", ông Araujo cho biết.

Ông Araujo cũng thông báo Samsung sẽ tiếp tục kế hoạch đổi mới dòng điện thoại gập, nhằm củng cố danh mục sản phẩm và mang lại những trải nghiệm mới để mở rộng cơ sở khách hàng. Song song đó, công ty cũng dự kiến mở rộng các tính năng AI về sức khỏe trên Galaxy Watch và phát triển thêm sản phẩm tai nghe Bluetooth.

Một số hình ảnh rò rỉ khác cũng cho thấy một phiên bản Galaxy S26 sở hữu cụm camera giống iPhone 17 Pro. Ảnh: Sonny Dickson.

Samsung nhấn mạnh thành công của Galaxy Z Fold7 và ghi nhận nhu cầu ổn định đối với các thiết bị flagship, máy tính bảng và thiết bị đeo trong quý. Mặc dù doanh số bán hàng tại Mỹ và Hàn Quốc giảm nhẹ, hiệu suất tổng thể của Samsung vẫn cải thiện so với cùng kỳ năm trước.

Trong tương lai, Samsung cho biết sẽ tăng cường tích hợp AI vào các dòng smartphone chủ lực, bao gồm Galaxy S26 sắp tới và các thiết bị gập mới. Công ty sẽ sử dụng các chương trình khuyến mãi theo mùa và thúc đẩy các thiết bị hệ sinh thái như đồng hồ, tai nghe để duy trì đà tăng trưởng.

Samsung tuyên bố sẽ ưu tiên vị thế dẫn đầu về AI và các yếu tố hình thức đổi mới trong năm 2026. Công ty cũng dự đoán giá các linh kiện quan trọng như bộ nhớ sẽ tăng, điều này có thể dẫn đến việc tăng giá sản phẩm.