Sếp Oppo chê Xiaomi 17 Pro Max

Trưởng bộ phận thiết kế của OPPO công khai chỉ trích thiết kế màn hình phụ trên smartphone, nhưng dòng Xiaomi Mi 17 Pro vẫn bán chạy kỷ lục.

Màn hình đằng sau của Xiaomi 17 Pro Max là chi tiết thú vị nhất trên mẫu điện thoại mới. Ảnh: My Wish List Cyberpower.

Ông Liu Haoran, Tổng Giám đốc Trung tâm Thiết kế Công nghiệp OPPO, đồng thời là nhà thiết kế chính của OPPO và OnePlus, gần đây đã gây xôn xao chỉ trích mạnh mẽ xu hướng thêm màn hình phụ phía sau vào các mẫu smartphone hiện đại.

Màn hình phụ phía sau

Những bình luận của ông được xem là thách thức trực tiếp đối với triết lý thiết kế được áp dụng trên dòng sản phẩm Xiaomi 17 Pro mới.

"Thành thật mà nói, bản thân tôi không thể hiểu được họ nghĩ gì”, ông Haoran tuyên bố, thẳng thắn bày tỏ sự phản đối của mình đối với thiết kế này.

Nhà thiết kế lập luận rằng tính năng này làm giảm giá trị và chức năng tổng thể của thiết bị.

Theo nhà thiết kế, màn hình phụ phía sau trên Xiaomi 17 Pro Max chỉ có tác dụng tạo sự khác biệt. Ảnh: Wired.

Về kỹ thuật, ông khẳng định màn hình phụ phía sau "làm tăng mức tiêu thụ điện năng" và cảnh báo rằng nó "thêm vào chi phí không cần thiết, khiến việc sửa chữa sau này trở nên đắt đỏ."

Về triết lý thiết kế, ông cho rằng xu hướng này "cần một loạt tính năng bổ sung để thuyết phục người dùng" và lưu ý rằng nó "có thể gây ra xung đột hình ảnh trong tương lai".

Đối với trải nghiệm người dùng, ông Haoran thừa nhận “màn hình sau giúp đọc thông báo rất tiện lợi", nhưng cảnh báo việc hiển thị chúng ở mặt sau thiết bị "có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư”. Ông đặt nghi vấn về tính hữu dụng thực tế, cho rằng các thông tin không thiết yếu như đồng hồ nên được đặt trên màn hình chính phía trước.

Dù thừa nhận những lợi ích nhỏ như khả năng tùy biến và hỗ trợ chụp ảnh selfie bằng camera sau, ông Haoran vẫn giữ quan điểm gốc. Ông kết luận đây là một thiết kế "mang tính ép buộc," không phục vụ nhu cầu thực tế của người dùng và được áp dụng chỉ để "tạo sự khác biệt".

"Thiết kế này không bền vững, khó duy trì trong tương lai. Nó có cảm giác như đang cố tình tạo ra sự khác biệt, điều này sẽ không duy trì được lâu. Hãy chờ xem”, nhà thiết kế nhận định.

Theo ghi nhận, động thái này của ông Haoran tiếp nối một vụ cạnh tranh công khai trước đó. Cụ thể, vào năm 2021, trước thềm ra mắt sản phẩm OnePlus, ông từng gây tranh cãi khi dùng tài khoản thương hiệu chính thức chế nhạo gu thiết kế của Xiaomi, tuyên bố: "Họ không thể học được, đó còn là vấn đề về gu thẩm mỹ".

Phát ngôn này kéo theo cuộc đối đầu công khai trên mạng xã hội với cựu giám đốc sản phẩm của Redmi. Sau đó, ông Haoran đã phải xin lỗi đối thủ. Lời xin lỗi này được ông Liu Zuohu, khi đó là Giám đốc Sản phẩm của OPPO, xác nhận.

Doanh số nói khác

Bất chấp sự hoài nghi từ nhà thiết kế kỳ cựu, người tiêu dùng lại tỏ ra rất hứng thú đối với với khái niệm màn hình phụ. Doanh số bán hàng của Xiaomi Mi 17 được xem là một lời phản biện mạnh mẽ đối với những chỉ trích của ông Haoran.

Ảnh rò rỉ thiết kế của dòng Oppo Find x9, đối thủ của Xiaomi 17. Ảnh: Gadget360.

Cụ thể, dòng sản phẩm này đã đạt được thành công phi thường, bán được hơn một triệu chiếc chỉ trong vòng 5 ngày.

Đáng chú ý, phiên bản Mi 17 Pro Max với màn hình phụ đã chiếm hơn 50% tổng doanh số của cả dòng sản phẩm, minh chứng cho sự hào hứng của người tiêu dùng đối với thiết kế này.

Thành công này kéo theo nhu cầu chưa từng có về các tính năng tùy biến. Ông Zhang Guoquan, Giám đốc phần mềm hệ thống Xiaomi, ghi nhận yêu cầu của người dùng đối với chức năng màn hình phụ đã "bùng nổ trên mọi phương diện", với nhiều nhu cầu đa dạng như hiển thị chứng khoán, thông tin thú cưng hay theo dõi giao hàng.

Ông thừa nhận đội ngũ phần mềm đang "quá tải" trước lượng lớn yêu cầu này. Sự đón nhận nhiệt tình của người dùng cho thấy, tuổi thọ của thiết kế màn hình phụ đang được quyết định bởi mong muốn của thị trường hơn là những e ngại từ giới thiết kế.