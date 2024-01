Selena Gomez và bạn trai lần đầu cùng nhau đến thảm đỏ

Diễn viên 32 tuổi khoe sắc trong thiết kế xẻ sâu với chi tiết hoa ánh tím. Chiếc váy được Oscar de la Renta thiết kế riêng cho Gomez, phủ bên trên bằng 450.000 hạt sequins. Cựu sao Disney không xuất hiện trong đề cử cá nhân, song tác phẩm Only Murders in the Building có cô tham gia được đề cử hạng mục Phim hài xuất sắc. Ảnh: Glamour.