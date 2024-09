Selena Gomez thành tỷ phú USD

Thành công của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty đã giúp Selena Gomez trở thành một trong những phụ nữ trẻ nhất nước Mỹ sở hữu hàng tỷ USD.

Ngày 6/9, Bloomberg công bố Selena Gomez trở thành tỷ phú với khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD . Như vậy, sau Rihanna và Taylor Swift, giọng ca Good for You là ngôi sao tiếp theo ghi tên vào danh sách những nữ tỷ phú của làng nhạc thế giới.

Gomez vươn lên hàng tỷ phú phần lớn nhờ vào thành công của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty. Chuyên trang cho biết nữ diễn viên nắm khoảng 51% cổ phần trong công ty này.

Bên cạnh đó, Selena còn nhận thù lao cao từ âm nhạc, diễn xuất, bất động sản và số tiền cô kiếm được từ tiền quảng cáo trên tài khoản Instagram có hơn 424 triệu người theo dõi.

Hiện, Gomez có lượng người theo dõi chỉ sau Cristiano Ronaldo (638 triệu) và Lionel Messi (504 triệu). Điều này giúp cô kiếm được hợp đồng quảng cáo khổng lồ với Puma, trị giá 30 triệu USD và Coach, trị giá 10 triệu USD . Mỗi bài đăng quảng cáo của Gomez có giá trên dưới 1 triệu USD .

Selena Gomez trở thành tỷ phú USD. Ảnh: CNN.

Các nguồn thu nhập khác của cựu sao Disney bao gồm cát-xê từ phim Only Murders in the Building trên Hulu ( 6 triệu USD /mùa), theo Bloomberg. Trong khi đó, các buổi biểu diễn trực tiếp chiếm gần 5% giá trị tài sản ròng của cô. Revival Tour năm 2016 giúp cô dắt túi hơn 30 triệu USD .

Stacy Jones, người sáng lập và giám đốc điều hành của Hollywood Branded, một công ty thương hiệu có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ), nhận xét: "Selena không chỉ là ngôi sao nhạc pop, cô ấy còn thành công trong kinh doanh với nguồn thu nhập đa dạng, góp phần tạo nên giá trị ròng ấn tượng".

Carolyn Sloane - giáo sư tại trường Chính sách Công Harris thuộc Đại học Chicago (Mỹ) - đồng tình: "Cô ấy thật thông minh khi tạo dựng sự nghiệp không quá phụ thuộc vào âm nhạc. Có thể khẳng định Selena là hình mẫu cho sự nỗ lực".