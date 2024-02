Sẽ điều chỉnh tốc độ ở vị trí nguy cơ mất an toàn trên Cam Lộ - La Sơn

Sau vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn để điều chỉnh tốc độ khai thác phù hợp với thực tế.

Theo Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn sau thời gian tổ chức giao thông đã xuất hiện một số hạn chế.

Do đó, Cục giao Lãnh đạo Khu QLĐB II chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Cảnh sát giao thông trên tuyến… rà soát tình hình tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông để khắc phục, nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.

Thời gian hoàn thành kiểm tra hiện trường và hoàn thành việc ký biên bản trước hoặc trong ngày 25/2.

Cục Đường bộ Việt Nam giao đơn vị chức năng rà soát điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý trong quá trình thực hiện rà soát cần quan tâm xử lý một loạt nội dung. Cụ thể:

Đối với vạch sơn tim đường: Trong điều kiện phần lớn trên tuyến mặt đường thuộc Dự án ở giai đoạn này mới đầu tư 2 làn ôtô, chỉ cho xe vượt tại các đoạn có 4 làn xe dẫn đến trường hợp nhiều xe cần vượt tại các đoạn 4 làn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Rà soát các vị trí đoạn đường thẳng, tầm nhìn thuận lợi để bảo đảm điều chỉnh vạch sơn tim đường dạng nét liền sang nét đứt, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông có thể tránh, vượt.

Đối với các đoạn trong khu vực có đường cong, dốc dọc, các vị trí không bảo đảm an toàn giao thông thì giữ nguyên vạch sơn liền.

Rà soát để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao để điều chỉnh, bổ sung biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn kẻ đường, hạng mục ATGT khác nếu cần thiết.

Đối với đoạn chuyển tiếp từ 2 làn sang 4 làn và từ 4 làn trở về 2 làn, các đơn vị cần rà soát để bổ sung tiêu phản quang dẫn hướng, đinh phản quang, bổ sung biển báo hiệu, rà soát điều chỉnh vị trí...

Đặc biệt rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông để điều chỉnh tốc độ khai thác thấp hơn thiết kế và phù hợp với thực tế.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được giao sửa chữa, khắc phục, điều chỉnh, bổ sung các nội dung theo kết quả kiểm tra, rà soát. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/3.

Ngoài ra, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng được chỉ đạo thực hiện các thủ tục để sớm khởi công đầu tư mở rộng hoàn thiện (lên 4 làn xe) dự án đường cao tốc này.

Người tham gia giao thông nâng cao nhận thức

Lúc 10h ngày 18/2 đã xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế) làm 3 người tử vong.

Trong lúc chờ kết luận nguyên nhân của cơ quan chức năng, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho rằng người tham gia giao thông có thể tự nâng cao ATGT cho chính mình và cộng đồng.

Theo đó, người tham gia giao thông trên cao tốc phải tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh tuỳ tiện, chủ quan, sao nhãng dù chỉ 1 giây. Đối với những tài xế mới hoặc chưa từng lái xe trên cao tốc, nên bổ túc tay lái trước khi tự lái.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc cần chủ động giảm tốc độ và duy trì ở mức hợp lý kể cả khi có thể đi nhanh hơn. Bởi tốc độ là nhân tố có thể hủy diệt mọi thứ dù đó là những phương tiện hiện đại và an toàn nhất.

"Tốc độ giới hạn không có nghĩa là khuyến khích người lái điều khiển xe hướng tới mức tối đa. Các chuyên gia ATGT thường khuyến cáo đi thấp hơn tốc độ giới hạn (tùy theo điều kiện cụ thể) tất nhiên là không thấp hơn tốc độ tối thiểu trên cao tốc. Đây là một kinh nghiệm tốt cho người lái xe tại Việt Nam", ông Minh khuyến cáo.

Cuối cùng, ông Minh lưu ý việc luôn luôn phải thắt dây an toàn khi lên xe không chỉ với tài xế mà phải là thói quen với những người xung quanh.