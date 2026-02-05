Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sẽ có hướng dẫn thống nhất về việc tiết kiệm 5% trong đấu thầu

  • Thứ năm, 5/2/2026 20:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính cho biết sẽ có hướng dẫn thống nhất trên phạm vi toàn quốc, về việc thực hiện tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu lý giải, việc áp dụng yêu cầu tiết kiệm trong đấu thầu là chỉ đạo điều hành của Chính phủ, chỉ áp dụng trong năm 2026. Theo đó, bộ, ngành sẽ có giải pháp điều hành, áp dụng riêng cho năm 2026, không phải sửa quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu, chỉ có một trường hợp duy nhất quy định rõ mức tiết kiệm tối thiểu 5%: gói thầu xây lắp thuộc diện chỉ định thầu theo điểm e khoản 2 Điều 78.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 9886 gửi Bộ Tài chính, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó, yêu cầu thực hiện tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu dự án.

Hiện tại, một số địa phương lúng túng trước thông báo tiết kiệm 5% trong đấu thầu của Văn phòng Chính phủ.

dau thau anh 1

Văn phòng Chính phủ yêu cầu thực hiện tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu dự án.

Trước đó, trong hướng dẫn gửi Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, Cục Quản lý đấu thầu cho biết, pháp luật về đấu thầu không quy định về tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu hoặc giá trị giảm giá khi mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu theo điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Với các gói thầu khác, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện thương thảo giá, nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả (quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 79 và điểm b khoản 3 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

Liên quan đến việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong đấu thầu tại Thông báo số 9886 của Văn phòng Chính phủ, Cục Quản lý đấu thầu nhấn mạnh một số giải pháp, trong đó có: cần công khai thông tin chỉ đạo của Chính phủ để nhà thầu nghiên cứu, xác định giá dự thầu phù hợp; xác định giá gói thầu đúng quy định; khuyến khích áp dụng công nghệ, sáng kiến để tối ưu chi phí; đồng thời tăng cường quản lý, rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Lý do đấu thầu vàng thất bại, xóa độc quyền thị trường vẫn rối ren

Năm 2024, NHNN tổ chức đấu thầu vàng, bán vàng trực tiếp cho người dân. Thế nhưng, việc đấu thầu vàng thất bại ngay sau đó và việc bán vàng trực tiếp cũng không duy trì được lâu…

09:30 15/11/2025

Hỏa tốc đề nghị gỡ vướng kiểm dịch thực phẩm nhập khẩu

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) liên tiếp có văn bản hỏa tốc gửi các bộ, ngành đề nghị làm rõ đối tượng kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, đồng thời kiến nghị hướng tháo gỡ vướng mắc.

11 giờ trước

Nhà đầu tư nước ngoài vừa được cấp một 'đặc quyền' tại Việt Nam

Theo quy định mới tại Thông tư 08/2026 của Bộ Tài chính, nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch cổ phiếu tại Việt Nam mà không cần mở tài khoản trong nước.

15 giờ trước

https://tienphong.vn/se-co-huong-dan-thong-nhat-ve-viec-tiet-kiem-5-trong-dau-thau-post1818722.tpo

Việt Linh/ Tiền Phong

đấu thầu Hồ Đức Phớc Nghị định 214 Chỉ định thầu Gói thầu

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

Đọc tiếp

Quy vang bac lon nhat the gioi ban thao hinh anh

Quỹ vàng bạc lớn nhất thế giới bán tháo

2 giờ trước 19:10 5/2/2026

0

Các quỹ vàng, bạc lớn nhất thế giới đã liên tiếp bán ròng kim loại quý trong 2 phiên liên tiếp, sau khi thị trường có tín hiệu hồi phục trở lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý