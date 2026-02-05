Sẽ có hướng dẫn thống nhất về việc tiết kiệm 5% trong đấu thầu

Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính cho biết sẽ có hướng dẫn thống nhất trên phạm vi toàn quốc, về việc thực hiện tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu lý giải, việc áp dụng yêu cầu tiết kiệm trong đấu thầu là chỉ đạo điều hành của Chính phủ, chỉ áp dụng trong năm 2026. Theo đó, bộ, ngành sẽ có giải pháp điều hành, áp dụng riêng cho năm 2026, không phải sửa quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu, chỉ có một trường hợp duy nhất quy định rõ mức tiết kiệm tối thiểu 5%: gói thầu xây lắp thuộc diện chỉ định thầu theo điểm e khoản 2 Điều 78.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 9886 gửi Bộ Tài chính, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó, yêu cầu thực hiện tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu dự án.

Hiện tại, một số địa phương lúng túng trước thông báo tiết kiệm 5% trong đấu thầu của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, trong hướng dẫn gửi Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, Cục Quản lý đấu thầu cho biết, pháp luật về đấu thầu không quy định về tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu hoặc giá trị giảm giá khi mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu theo điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Với các gói thầu khác, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện thương thảo giá, nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả (quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 79 và điểm b khoản 3 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

Liên quan đến việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong đấu thầu tại Thông báo số 9886 của Văn phòng Chính phủ, Cục Quản lý đấu thầu nhấn mạnh một số giải pháp, trong đó có: cần công khai thông tin chỉ đạo của Chính phủ để nhà thầu nghiên cứu, xác định giá dự thầu phù hợp; xác định giá gói thầu đúng quy định; khuyến khích áp dụng công nghệ, sáng kiến để tối ưu chi phí; đồng thời tăng cường quản lý, rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng.