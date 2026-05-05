Saudi Arabia ra giá gần 100 triệu euro cho Raphinha

Barcelona đứng trước một quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của tiền đạo Raphinha.

Theo Marca, các đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng chi khoản phí 90 triệu euro cho Raphinha, đi kèm mức đãi ngộ hấp dẫn, vượt xa thu nhập hiện tại của tiền đạo người Brazil tại Camp Nou. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi được cho là chưa có ý định rời Tây Ban Nha, đặc biệt khi anh vừa gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2028 vào tháng 5/2025.

Hiện tại, Barcelona sẽ chờ đợi một lời đề nghị chính thức trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dù không xem Raphinha là cái tên cần bán gấp, mức giá 90 triệu euro vẫn là con số hấp dẫn, nhất là khi đội bóng chỉ phải bỏ ra 58 triệu euro để chiêu mộ anh vào năm 2022.

HLV trưởng Hansi Flick nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của Raphinha trong đội hình. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu và thái độ chuyên nghiệp của cựu cầu thủ Leeds United, đồng thời nhấn mạnh sự trở lại của anh sau chấn thương là yếu tố then chốt với đội bóng.

Trên sân cỏ, Raphinha vẫn là một trong những nhân tố tấn công hiệu quả nhất của Barca mùa này. Anh ghi 19 bàn thắng và đóng góp 8 kiến tạo sau 31 lần ra sân, đồng thời thể hiện sự linh hoạt khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công.

Dù vậy, những chấn thương đã phần nào ảnh hưởng đến phong độ của Raphinha thời gian qua, khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đấu tới 23 trận cho cả CLB lẫn đội tuyển.

Bài toán tài chính buộc Barcelona phải cân nhắc kỹ lưỡng tương lai của Raphinha.

