Sau vụ cháy, TP.HCM phát cảnh báo cấp bách cho nhà thuê dạng ống

Sau hàng loạt vụ hỏa hoạn gây chết người tại nhà ống và nhà ở kết hợp kinh doanh, Công an TP.HCM phát cảnh báo cấp bách về nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê và hộ gia đình chỉ có một lối thoát hiểm.

Theo PC07, loại hình nhà ở, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; cơ sở lưu trú tại TP.HCM những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, hiện trở thành mô hình phổ biến ở hầu hết các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh, mô hình này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về cháy, nổ.

Nguy cơ cháy nổ từ loại hình nhà ống

Phần lớn các công trình thuộc loại hình này được xây dựng theo dạng nhà ống, có diện tích hẹp, chiều sâu dài đồng thời sử dụng nhiều tầng để vừa ở, vừa trưng bày hàng hóa hoặc làm kho chứa.

Việc bố trí hàng hóa dày đặc trong không gian hẹp khiến khí nóng khi xảy ra cháy dễ bị tích tụ, tạo thành môi trường rất dễ bùng phát thành đám cháy lớn, lan nhanh và gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong trên đường Trần Hưng Đạo, TPHCM.

Khi xảy ra sự cố, lửa và khói từ tầng trệt – nơi để xe máy, vật liệu, thiết bị – nhanh chóng bịt kín lối thoát nạn duy nhất, khiến người ở các tầng trên mắc kẹt. Nhiều hộ còn tự ý lắp “chuồng cọp”, khung sắt hoặc biển quảng cáo che kín ban công, khiến vị trí thoát hiểm thứ hai trở nên vô dụng khi xảy ra cháy.

Bên cạnh đó, nhiều nhà cho thuê và cơ sở lưu trú không trang bị thiết bị báo cháy sớm; thiếu bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây hay dụng cụ phá dỡ, những phương tiện tối thiểu giúp thoát nạn khi có cháy.

Ngoài ra, việc cải tạo công trình tùy tiện, không tuân thủ quy chuẩn xây dựng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ. Không ít hộ tự ý nâng tầng, mở rộng diện tích, cơi nới, bố trí vật liệu dễ cháy trong không gian hẹp, hoặc sử dụng hệ thống điện cũ kỹ, quá tải, tất cả đều khiến nguy cơ cháy, nổ luôn thường trực.

Một số vụ cháy điển hình đối với nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn TPHCM vừa qua có thể kể đến vụ cháy xảy ra tại chung cư Độc Lập tối 6/7 tại Cư xá Độc Lập (5 tầng) thuộc phường Phú Thọ Hòa đã xảy ra cháy tại khu vực tầng trệt khiến 8 người tử vong.

Hình ảnh vụ cháy chung cư Độc Lập hồi tháng 7/2025.

Vụ cháy quán ăn Bún ốc – Lẩu ốc trên đường Trần Hưng Đạo sáng 5/12 làm 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Hầu hết nạn nhân tử vong do ngạt khói vì không được cảnh báo sớm và không có lối thoát thứ hai.

Lực lượng PCCC đánh giá, đa số nạn nhân tử vong do ngạt khói vì không được cảnh báo sớm, không kịp thoát ra ngoài. Việc người dân báo cháy 114 chậm, mất bình tĩnh khi xử lý ban đầu khiến đám cháy lan nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ý thức phòng cháy còn hạn chế

Mặc dù các quy định về an toàn đã được nêu rõ tại Luật PCCC và Nghị định 105/2025/NĐ-CP, nhiều chủ nhà và chủ cơ sở vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Không kiểm tra hệ thống điện định kỳ, để vật dụng dễ cháy chắn lối thoát, tích trữ xăng dầu, cơi nới công trình tùy tiện… là những vi phạm phổ biến.

Một số nơi chỉ trang bị PCCC mang tính đối phó khi có kiểm tra, dẫn đến nguy cơ cháy âm ỉ, lan rộng mà không ai kịp phát hiện.

Hình ảnh vụ cháy khiến nhiều người ám ảnh.

Để tránh tái diễn các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, PC07 - Công an TP.HCM khuyến cáo các hộ gia đình, nhà cho thuê và cơ sở lưu trú cần thực hiện ngay các biện pháp như lắp đặt đầu báo cháy, bố trí bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây, dụng cụ phá dỡ. Không lắp chuồng cọp, không che kín ban công, bố trí lối lên mái luôn mở hoặc có chìa khóa dễ lấy.

Hạn chế để xe máy, hàng hóa dễ cháy chắn lối ra; sắp xếp vật dụng cách ổ điện, nguồn nhiệt ít nhất 0,5 m. Không tích trữ xăng dầu, không để bình gas, máy phát điện gần khu vực sinh hoạt. Kiểm tra hệ thống điện trước khi ngủ, trước khi ra khỏi nhà; tuyệt đối không sử dụng điện quá tải. Với nhà chỉ có 1 lối thoát, cần bổ sung lối thoát thứ hai như thang sắt ngoài, thang dây hoặc lối sang mái nhà bên cạnh.

Lực lượng PCCC nhấn mạnh: Khi phát hiện cháy, người dân phải hô hoán ngay, dùng khăn ướt che miệng – mũi, cúi thấp người khi thoát nạn và gọi 114 trong thời gian sớm nhất.